Schlanke USB-C-Hubs von Satechi: Auf die richtige Version achten

Wenn ihr günstige Angebote für die Slim-USB-C-Adapter von Satechi seht, solltet ihr unbedingt einen genaueren Blick auf die jeweilige Leistungsbeschreibung werfen. Der Hersteller bietet nämlich eine neue Generation der Produkte an, die sich äußerlich nicht unterscheidet, beim Blick auf die Leistungsdaten jedoch deutlich vom Vorgänger abhebt. Zumindest teilweise erkennt man die neuen Modelle zudem daran, dass sie den Namenszusatz „Plus“ tragen.

Die Slim-Adapter von Satechi gibt es in drei verschiedenen Ausführungen mit vier, sechs oder sieben zusätzlichen Anschlüssen. Im Satechi-Store bei Amazon sind diese derzeit zum Teil noch in der alten „Classic“-Version wie auch in der neueren „Plus“-Variante erhältlich. Ihr solltet hier unbedingt darauf achten, dass ihr das neue Modell auswählt, um von einer doppelt so schnellen Übertragungsrate und auch höheren Ladeleistungen für angeschlossene Geräte zu profitieren.

Die einfache Basisversion

Der Satechi 4-in-1 USB-C Hub Slim Plus ist mit einem USB-C-PD-Anschluss für die Stromversorgung sowie zwei Anschlüssen für USB-A und einem HDMI-Anschluss ausgestattet.

Gegenüber dem Vorgänger wurde hier der Datendurchsatz über USB-A von 5 auf 10 Gbit/s erhöht und die maximale Eingangsleistung des PD-Anschlusses von 60 auf 100 Watt aufgestockt; in Ausgangsrichtung werden bis zu 80 Watt unterstützt. Der Adapter wird regulär zum Preis von 59,99 Euro angeboten. Aktuell kann man hier im Rahmen einer Gutscheinaktion 15 Prozent Rabatt erhalten, was den Endpreis auf 51 Euro senkt.

Kartenlesegerät mit an Bord

Beim Satechi 6-in-1 USB-C Hub Slim Plus wurde zusätzlich noch ein Kartenlesegerät für Speicherkarten vom Typ microSD und SD integriert.

Die maximale PD-Leistung liegt hier ebenfalls bei 100 Watt als Eingang, in Ausgangsrichtung werden bis zu 75 Watt unterstützt. Auch hier lässt sich aktuell ein Rabattgutschein aktivieren, mit dessen Hilfe sich der ohnehin schon reduzierte Preis noch weiter auf 46,75 Euro senken lässt.

7 Anschlüsse inklusive Ethernet

Der Satechi 7-in-1 USB-C Hub Slim Plus bietet als Topmodell der drei Adaptervarianten zusätzlich noch einen Anschluss für Gigabit-Ethernet.

Die maximale PD-Leistung liegt hier wie beim ersten Modell bei 100 Watt als Eingang und 80 Watt als Ausgang. Hier senkt ein Rabattgutschein den Endpreis auf 58,65 Euro.