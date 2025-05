Paramount+: Das sind die Highlights der nächsten Monate

Der Videodienst Paramount+ hat seine Highlights und Programmerweiterungen für die kommenden Monate Juni und Juli bekanntgegeben. Abonnenten dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Dexter und Sonic sowie eine neue „Star Trek“-Staffel freuen.

Mit Here After – Jenseits ist vom 13. Juni an ein neuer Horror-Film mit Connie Britton und Freya Hannan-Mills in den Hauptrollen auf Paramount+ verfügbar. Die Handlung dreht sich um eine Mutter, deren Tochter im Teenager-Alter nach einer Nahtoderfahrung ein zunehmend beunruhigendes Verhalten an den Tag legt. Die Mutter ist davon überzeugt, dass ihre Tochter etwas Böses aus dem Jenseits mitgebracht hat.

Deutlich gelassener und auch jugendfrei geht es ebenfalls vom 13. Juni an in dem Film PAW Patrol: Luft-Rettung zu. Ryder und die Welpen präsentieren sich hier gleichermaßen am Boden und in der Luft in ihrer Eigenschaft als Retter.

Zudem geht die Serie PAW Patrol am gleichen Tag mit 18 neuen Folgen der elften Staffel an den Start.

Das nächste Paramount-Highlight ist dann für den 4. Juli angesetzt. An diesem Tag startet der Film Sonic The Hedgehog 3 bei dem Videodienst. Der Vorabinformation zufolge treten Sonic, Knuckles und Tails darin erneut gegen einen mächtigen neuen Gegner an: Der mysteriöse Bösewicht Shadow soll über nie zuvor gesehene Kräfte verfügen.

Am 11. Juli startet bei Paramount+ dann die erste Staffel von Dexter: Wiedererwachen mit wöchentlich neuen Episoden. Dexter erwacht in dieser Nachfolgestaffel zu „New Blood“ aus dem Koma und versucht, seinen Sohn ausfindig zu machen.

In Star Trek: Strange New Worlds geht es vom 17. Juli an in der dritten Serienstaffel um neue Abenteuer der U.S.S. Enterprise. Während die Besatzung noch die Ereignisse der vorigen Staffel verkraften muss, ist sie bereits auf dem Weg, neue Zivilisationen zu entdecken.

Am 23. Juli startet bei Paramount+ dann die fünfteilige Doku-Serie Hier wurde Hip Hop geboren. Einen Tag später läuft dann die erste Staffel der Kinder- und Familienserie Thundermans: Undercover an.