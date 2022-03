Safari-Darkmode für einzelne Webseiten: Apple schaut bei Noir ab

Auch soll Apple an einer Option arbeiten, mit deren Hilfe sich Popup-Fenster von Webseiten, die wie eine Systemmitteilung aussehen, für bestimmte Webseiten zulassen oder blockieren lassen. Ob die genannten Optionen noch in die aktuellen Systemversionen für Mac und iOS Einzug halten, oder erst mit den kommenden Generationen im Herbst kommen, ist ungewiss.

Neueste Entdeckungen in Apples Webbrowser-Engine WebKit zeigen allerdings, dass ganz offensichtlich auch Apple selbst den Leistungsumfang seines Webbrowsers in dieser Richtung ausbauen will. So deutet der Quellcode der aktuellen WebKit-Version darauf hin, das Apple daran arbeitet, den Dunkelmodus unabhängig vom Systemstandard auf Basis einzelner Webseiten konfigurierbar zu machen.

Im Laufe mehrerer Updates wurde Noir auf dem Mac um eine ganze Reihe von zusätzlichen Funktionen und Optionen erweitert. So lässt sich nun nicht mehr nur für komplette Webseiten festlegen, ob diese in Safari dunkel oder hell dargestellt werden sollen, sondern man kann diese Einstellung auch auf einzelne Unterseiten oder Subdomains beschränken. Auch lässt der Entwickler mittlerweile detailliertere Zeiteinstellungen für den Automatikmodus zu und hat seine App um zusätzliche Themen erweitert.

