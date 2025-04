Roku stellt neue Streaming-Geräte, Smart-TVs und Kameras vor

Roku, der auch in Deutschland aktive Anbieter von Streaming-Hardware zum Empfang unterschiedlichster TV- und Video-Streaming-Dienste, hat seit Sortiment vergrößert und heute mehrere Hardware-Neuheiten und Software-Updates vorgestellt.

Im Zentrum der Hardware-Neuerungen stehen zwei neue Streaming-Sticks, die laut Unternehmen besonders kompakt ausfallen und trotz ihrer geringen Größe eine hohe Leistung bieten sollen.

Zwei neue Streaming-Sticks

Der „Roku Streaming Stick“ und der „Roku Streaming Stick Plus“ unterscheiden sich unter anderem durch ihre Bildqualität: Während das günstigere Modell Inhalte lediglich in HD wiedergeben kann, soll die Plus-Variante 4K-Auflösung und HDR-Farbdarstellung ermöglichen.

Beide Geräte seien so konzipiert, dass sie sich direkt hinter dem Fernseher platzieren lassen und über den USB-Anschluss des Fernsehers mit Strom versorgt werden können. Das soll Kabelsalat vermeiden und eine aufgeräumte Installation ermöglichen.

Für den mobilen Einsatz sei zudem ein portables Design vorgesehen, das Reisen mit dem Stick erleichtern soll. Nutzer könnten so etwa im Hotel auf gewohnte Inhalte zugreifen. Die Sprachsteuerung ist auch beim Einstiegsmodell enthalten. Mit ihr lasse sich die Wiedergabe starten oder die Lautstärke anpassen. Der Preis für den einfachen Streaming Stick liegt bei 29,99 US-Dollar, die Plus-Variante wird für 39,99 US-Dollar angeboten.

Erweiterte Funktionen für Roku-Fernseher

Neben den Streaming-Sticks hat Roku auch Neuerungen im Bereich der eigenen Smart-TVs angekündigt. Diese sollen künftig unter anderem mit Mini-LED-Technologie ausgestattet werden. Dadurch werde eine verbesserte Bilddarstellung mit höherem Kontrast und erweiterten Farbräumen möglich. Zudem sei eine automatische Anpassung der Bildparameter vorgesehen, abhängig vom angezeigten Inhalt. Eine manuelle Veränderung der Einstellungen sei so in vielen Fällen nicht mehr notwendig.

Neu bei ausgewählten Geräten ist ein Knopf auf der Rückseite, mit dem sich verlorene Fernbedienungen wiederfinden lassen sollen. Auch eine integrierte Kabelführung sowie ein Bluetooth-Modus für Kopfhörer werden eingeführt. Die TVs sollen in verschiedenen Größen erhältlich sein, darunter auch ein Modell mit 85 Zoll Bilddiagonale.

Neue Sicherheitskameras für den Außen- und Innenbereich

Ergänzend zur Unterhaltungstechnik erweitert Roku auch sein Smart-Home-Angebot. Mit den Modellen „Roku Battery Camera“ und „Roku Battery Camera Plus“ bringt das Unternehmen zwei batteriebetriebene Sicherheitskameras auf den Markt. Diese sollen sich flexibel im Innen- und Außenbereich einsetzen lassen. Die Kameras benötigen keine Verkabelung und können über eine App eingerichtet und gesteuert werden.

Die Laufzeit der integrierten Akkus wird mit bis zu sechs Monaten beziehungsweise bis zu zwei Jahren angegeben – je nach Modell und Nutzung. Eine Nachtsichtfunktion in Farbe sowie die Integration in das Roku-System ermöglichen es Nutzern, die Kamerabilder direkt am Fernseher anzuzeigen. Ein Bild-im-Bild-Modus soll dabei gleichzeitig das Fernsehen und die Überwachung ermöglichen. Die neuen Geräte sollen in den kommenden Monaten in mehreren internationalen Märkten erhältlich sein. Konkrete Informationen zur Verfügbarkeit in Deutschland liegen noch nicht vor.

Plattform-Updates für personalisierte Inhalte

Im Zuge der Produktvorstellungen kündigte Roku auch mehrere Software-Erweiterungen an, die das Nutzungserlebnis verbessern sollen. Dazu gehört eine neue Übersicht über demnächst in die Kinos kommende Filme, die direkt auf der Startseite des Geräts angezeigt wird. Zudem soll es künftig personalisierte Sport-Highlights geben, die sich an den Interessen der Nutzer orientieren. Die Plattform passe sich dabei fortlaufend dem individuellen Sehverhalten an, heißt es von Roku. Auch die Navigation sei überarbeitet worden, um schneller zu gewünschten Angeboten zu gelangen.

Ein weiteres Software-Update betrifft die tiefere Verzahnung von Streaming- und Smart-Home-Funktionen. So sollen sich die neuen Sicherheitskameras direkt in die Roku-Benutzeroberfläche einbinden lassen. Über eine sogenannte Kamera-Karussell-Funktion könnten Live-Bilder verschiedener Kameras automatisch durchgeschaltet oder bei Bewegung eingeblendet werden. Auch ein Bild-im-Bild-Modus ist vorgesehen, um Kamerabilder parallel zum laufenden TV-Programm anzuzeigen. Laut Roku sollen diese Funktionen insbesondere den Komfort und die Übersichtlichkeit für Haushalte verbessern, die mehrere Geräte des Anbieters nutzen.