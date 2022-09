Roku bringt verbessertes Express-Modell und WLAN-Subwoofer

Darüber hinaus will Roku von Anfang November an mit dem Roku Wireless Bass auch einen neuen drahtlosen Subwoofer mit 120 Watt Leistung anbieten, der sich mit Produkten wie der Roku Streambar oder sonstigen Lautsprechern des Herstellers koppeln lässt. Als Preispunkt nennt Roku hier 129,99 Dollar.

So hat der Hersteller eine neue Version seines günstigsten Streaming-Geräts Roku Express angekündigt, die zwar weiterhin auf eine maximale Auflösung von 1080p beschränkt ist, allerdings nun Dual-Band-WLAN kann und somit neben 2,4 GHz auch schnellere WLAN-Verbindungen über 5 GHz unterstützt. Auch bei der HDMI-Kompatibilität hat Roku nachgerüstet und ermöglicht nun auch die Übertragung von digitalem Stereo über HDMI. Der Preis für das Gerät bleibt dabei unverändert, als Termin für den Verkaufsstart in den USA hat Roku den 13. Oktober genannt.

