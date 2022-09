Aqara HomeKit-Heizkörperthermostat E1 jetzt erhältlich

Aqara hat sein HomeKit-Portfolio um einen smarten Heizkörperregler erweitert. Das Aqara Heizkörperthermostat E1 wird ab sofort zum Preis von 56,99 Euro Verkauf angeboten. Aktuell gibt es 10 Prozent Einführungsrabatt.

Wir haben bereits zu Monatsbeginn über die Neuankündigung berichtet. Jetzt hat Aqara den Verkaufsstart für mehrere Länder, darunter Deutschland, bekanntgegeben. Das Heizkörperthermostat E1 kommt mit einem wohl mit den meisten Heizkörpern hierzulande kompatiblen Standard-Schraubring sowie verschiedenen Adaptern für exotischere Varianten.

Das sehr gut ablesbare Display des Aqara E1 lässt sich durch Drücken aktivieren. Die Temperatur kann mithilfe des ringförmigen Reglers im vorderen Bereich direkt am Heizkörper verstellt werden, alternativ besteht die Möglichkeit zur Temperaturänderung über die Aqara-App oder Apple Home. Damit verbunden sei erwähnt, dass sich über die Aqara-App auch eine Kindersicherung aktivieren lässt, die den mechanischen Handregler komplett deaktiviert.

In der App des Herstellers lässt sich über die Option zur manuellen Regelung auch eine zeitbasierte Steuerung konfigurieren. Zudem kann man hier die integrierte Fenster-auf-Erkennung manuell an- oder abschalten oder ein Temperaturlimit für die Frostschutz-Funktion festlegen. Aqara bietet darüber hinaus die Möglichkeit, alternativ zu dem in das Gerät selbst integrierten Temperatursensor einen Raumfühler mit dem Thermostat zu verbinden, um so eine bessere Steuerung in Abhängigkeit von der tatsächlichen Raumtemperatur zu ermöglichen.

Die Aqara-App lässt sich für erweiterten Funktionsumfang wie etwa Fernbedienungsfunktionen oder auch das Teilen mit anderen App-Nutzern mit einem Benutzerkonto verwenden. Alternativ steht auch ein „HomeKit-Modus“ ohne Anmeldung zur Verfügung.

Über HomeKit oder die Aqara App steuerbar

In HomeKit erscheint das Heizkörperthermostat von Aqara mit den von Apple vorgegebenen Standardoptionen. Die Einbindung erfolgt hier über ein bei Aqara zwingend erforderliches Gateway. Aqara bietet diesbezüglich verschiedene Variante an, so stehen alternativ zu klassischen Hubs wie dem Aqara Hub M2 beispielsweise auch Kameras wie die Aqara G2H Pro mit Hub-Funktion zur Verfügung.

Während die Aqara-Gateways über WLAN oder Ethernet mit dem Netzwerk verbunden sind, findet die Kommunikation mit dem Zubehör über Zigbee statt. Die neuen Aqara-Geräte unterstützen die Zigbee-Version 3 und werden auch mit dem kommenden Smarthome-Standard Matter kompatibel sein.

Regulär wird das Smarte Heizkörperthermostat E1 von Aqara zum Preis von 56,99 Euro angeboen. Der Gutscheincode TRVE1UKEU senkt den Preis für das Gerät im Rahmen einer Einführungsaktion vorübergehend auf 51,29 Euro.

Den auch mit HomeKit Secure Video kompatiblen Aqara Kamera-Hub G2H Pro gibt es aktuell ebenfalls im Preis reduziert für 59,49 Euro.