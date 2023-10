Roborock: Neuer Dyad Air vorgestellt. Prime-Day-Preise bekannt.

Der neue Dyad Air wird dann für 349 Euro auf Amazon erhältlich sein und startet damit 50 € unter seinem Listenpreis von 399 € in den Markt. Der Handstaubsauger mit App-Anbindung bringt eine Saugkraft von 17.000 Pa auf den Teppich und kann, wie schon sein Vorgänger, sowohl Staub und Krümel als auch Flüssigkeiten aufsaugen. Der Dyad Air konkurriert damit mit dem Mach 1 V Ultra der Anker-Marke Eufy, bietet selbst aber keine Dampfreinigung an.

Der auf Saugroboter spezialisierte Anbieter Roborock hat ein neues Modell seines Nass-Trockensaugers Dyad vorgestellt, das am 10. Oktober in den Markt starten wird. Der Termin ist nicht zufällig gewählt. Am 10. Oktober wird der Onlinehändler Amazon sein zweites Prime Event im laufenden Jahr abhalten – auch Roborock wird mit nahezu allen Produkten im eigenen Portfolio dann besondere Prime-Day-Preise anbieten.

Insert

You are going to send email to