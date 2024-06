Reolink Argus 4 Pro: Ein 4K-Stream aus zwei Objektiven

Reolink, Anbieter von Überwachungskameras und Türklingeln, hat mit der Reolink Argus 4 Pro eine neue 4K-Überwachungskamera präsentiert, die ein 180° Sichtfeld mit einer 4K-Auflösung kombiniert und auf einen Trick setzt, um minimal verzerrte Bilder zu liefern.

Ein 4K-Stream aus zwei Objektiven

Die Reolink Argus 4 Pro kombiniert die Aufnahmen aus zwei Objektiven zu einem Video. Die dabei genutzte Dual-Image-Stitching-Technologie soll einen besonders großen, hochaufgelösten Überwachungsbereich erfassen, ohne dass dabei die typischen Verzerrungen auftreten.

Die Kamera unterstützt Dual-Band Wi-Fi 6, was für flüssiges 4K-Streaming, verbesserte Stabilität und geringere Latenz sorgt. Mit der Schutzklasse IP66 ist die Argus 4 Pro zudem wetterfest und für den Außeneinsatz geeignet. Da die Kamera akkubetrieben arbeitet und den Dauerbetrieb am 6 Watt-Solarpanel zulässt, ist eine flexible Installation in Außenbereichen möglich.

Die integrierte KI-Analyse soll Bewegungsmuster erkennen und gezielte Warnungen an den Nutzer senden. Bewegungszonen und Privatsphären können dabei individuell angepasst werden. Die Argus 4 Pro ermöglicht eine lokale Speicherung auf microSD-Karte mit bis zu 128 Megabyte und lässt sich auf Wunsch auch in den Home Hub des Anbieters integrieren, der die Verwaltung mehrerer Kameras und die zentrale Speicherung von Aufnahmen übernimmt.

Einsatz ohne Abo-Gebühren

Zusätzliche Abo-Gebühren fallen bei der Argus 4 Pro nicht an. Ähnlich wie Eufy bewirbt auch Reolink die Kamera-Nutzung ohne Zusatzgebühren. Wie dies abläuft, haben wir uns zuletzt bei der Türklingel des Anbieters angeschaut:

Weitere Merkmale der Argus 4 Pro umfassen eine Zwei-Wege-Audiofunktion für die Kommunikation in Echtzeit, eine Zeitraffer-Funktion und die Google-Home-Integration. HomeKit und Alexa fehlen leider.

Die Reolink Argus 4 Pro ist mit einem 1/1,8” CMOS-Sensor ausgestattet und bietet eine Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln (8 Megapixel) bei einer vergleichsweise schwachen Bildwiederholrate von 15 fps. Für die Videoaufzeichnung werden die Formate H.264 und H.265 unterstützt. Die Kamera verfügt über drei LED-Fluter, die eine farbige Nachtsicht ermöglichen.

Die Reolink Argus 4 Pro kostet zusammen mit ihrem Solarpaneel einen Listenpreis von 249 Euro. Zum Marktstart bietet der Hersteller aktuell einen 50-Euro-Gutschein auf der Produktseite an.