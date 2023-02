Reddit gehackt: Keine Nutzerdaten betroffen

Reddit zufolge wurden die Gegenmaßnahmen schon kurze Zeit, nachdem der Angreifer in den Besitz der Zugangsdaten gelangt war, eingeleitet. Der betroffene Mitarbeiter habe den Vorfall selbst an das Sicherheitsteam von Reddit weitergegeben.

Nachdem der Angreifer auf diese Weise in den Besitz der Zugangsdaten eines Reddit-Mitarbeiters gekommen sei, habe er Zugang zu internen Dokumenten, Programmcode und geschäftlichen Informationen gehabt. Allerdings gebe es bislang keinerlei Hinweise darauf, dass auch das Hauptsystem von Reddit, also die eigentlichen Webserver und damit verbunden auch der Großteil der bei Reddit gespeicherten Daten betroffen sei.

Mit der Diskussionsplattform Reddit muss einmal mehr ein sowohl vom Bekanntheitsgrad als auch von den Nutzerzahlen her relevanter Onlinedienst eine Datenpanne melden. Reddit wurde den bisher veröffentlichten Informationen zufolge am vergangenen Sonntag gehackt. Nutzerdaten sind soweit bislang bekannt allerdings nicht betroffen.

Insert

You are going to send email to