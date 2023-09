Qi-Untersatz für Apples Magic Mouse

Ein Leser hat uns auf das von Bdesktop angebotene Ladedock für die Magic Mouse aufmerksam gemacht. Wenn man an den auf der Unterseite der Maus gelegenen Ladeanschluss denkt, könnte man hier auf den ersten Blick tatsächlich eine Verbesserung vermuten. Allerdings spricht unserer Meinung nach zu viel gegen diese ungewöhnliche Erweiterung.

Zunächst auch gleich noch die Info, dass dieses Produkt gerade unter unterschiedlichen Bezeichnungen auf verschiedenen Marktplätzen aufschlägt. Bei Amazon Deutschland wird der Adapter unter der Bezeichnung Fideco Maus-Dock zum Preis von 24 Euro angeboten.

Die Halterung will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zunächst einmal soll sich die Maus anstelle des Lightning-Anschlusses an der Unterseite fortan kontaktlos laden lassen. Es mag ja komfortabel sein, die Maus abends immer auf ein Qi-Pad zu legen, allerdings hält der gefüllte Akku der Maus in der Regel so lange, dass man hier ab und an auch mal ein Lightning-Kabel anstecken kann. Zumal man die Maus hier auch mal eben schnell kurz nachladen kann, was über Qi definitiv länger dauert. Einen zusätzlichen Anschluss für ein Ladekabel beispielsweise an der vorderen, vom Nutzer abgewandten Seite gibt es leider nicht.

Zudem wird die Magic Mouse durch den Adapter auch höher und größer. Ein Teil der Nutzer bewertet dies als positiv, das mag letztendlich auf den Präferenzen des Einzelnen basieren. Definitiv scheint die veränderte Position aber die Zuverlässigkeit der Bewegungserkennung zu verschlechtern. Dies lässt sich zum Teil auch in den Bewertungen auf Amazon nachlesen.

Mit Blick auf das Käuferfeedback sticht übrigens ins Auge, dass das Zubehör zwar mit 4,0 Sternen einen ordentlichen Bewertungsschnitt aufweisen kann, es sich bei den veröffentlichten Rezensionen aber ausschließlich um Berichte von Nutzern handelt, die das Maus-Dock im Rahmen von Amazon Vine kostenlos erhalten haben.