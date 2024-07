Proton Drive bekommt Online-Dokumenteneditor

Der Onlinedienst Proton baut sein mit besonderem Fokus auf den Schutz persönlicher Daten ausgerichtetes Cloud-Angebot stetig weiter aus. Bereits über die vergangenen Wochen hinweg haben wir diverse Verbesserungen und Funktionserweiterungen gesehen; ganz neu können Nutzer von Proton Drive jetzt auch alleine oder im Team mit einem Online-Dokumenteneditor arbeiten.

Proton bewirbt die Funktion mit dem Argument, dass vergleichbare Angebote von Konzernen wie Google oder Microsoft immer populärer werden, deren Nutzer jedoch zunehmend Bedenken haben, weil diese Daten nicht gesondert vor dem Zugriff durch diese Unternehmen geschützt sind und beispielsweise im Rahmen von deren Nutzer-Tracking oder sogar für KI-Trainings verwendet werden können.

Proton setzt dem eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Alternative entgegen, bei der der Schutz der Privatsphäre an erster Stelle stehen soll. Nutzer haben bei Proton Docs die Möglichkeit, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, indem sie beispielsweise Anmerkungen machen oder Fotos und Grafiken ergänzen. Am Projekt beteiligte Nutzer können dabei sämtliche Aktionen und Änderungen in Echtzeit mitverfolgen. Für Außenstehende ist derweil kein Zugriff möglich und selbst die Tastenanschläge und Bewegungen der Mauszeigers der einzelnen Nutzer sind durch Verschlüsselung geschützt.

Auch für kostenlose Konten

Der Online-Dokumenteneditor von Proton kann mit den Formaten .docx, .txt, .md und zudem mit HTML-Dateien umgehen. Die Nutzung ist auch mit einem kostenlosen Benutzerkonto bei Proton möglich. Der verfügbare Online-Speicherplatz ist dann auf 5 GB begrenzt, größere Pakete sind im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements erhältlich.

Proton weist darauf hin, dass die Funktion derzeit schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt wird. Die Möglichkeit zum Erstellen neuer Dokumente findet sich dann auf der Startseite von Proton Drive – klickt hier auf die Box „+New“ oben links. Falls die Option dort noch nicht verfügbar ist, soll man sich noch ein wenig gedulden. Die neue Funktion soll innerhalb der nächsten Tage für alle Proton-Nutzer verfügbar sein.