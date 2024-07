Fire TV Soundbar lässt sich in Deutschland vorbestellen

Fast zehn Monate hat es gedauert, bis die Fire TV Soundbar den Weg nach Deutschland gefunden hat. Das neueste Mitglied der Fire-TV-Familie von Amazon wurde im September vergangenen Jahres vorgestellt und ist dann zunächst nur in den USA angeboten worden. Jetzt kann man die Fire TV Soundbar auch in Deutschland vorbestellen. Der Einführungspreis liegt bei 109,99 Euro und der Versand soll ab dem 29. Juli erfolgen.

Bei der Fire TV Soundbar handelt es sich um ein Soundsystem für TV-Geräte, das zusätzlich auch das Audio-Streaming über Bluetooth erlaubt.

Ganz wichtig: Bei dem Gerät handelt es sich ausschließlich um ein Audioprodukt. Zur Nutzung von Fire TV ist zusätzlich ein Fire TV Stick oder ein kompatibles Smart-TV-Gerät nötig. Ebenso ist keine Alexa-Funktion in die Soundbar von Amazon integriert. Der Name des Geräts ist daher unserer Meinung nach nicht optimal gewählt.

Aber auch als reine Soundbar scheint uns der Preis für das neue Amazon-Gerät absolut okay. Die Fire TV Soundbar wird mittels eines im Lieferumfang enthaltenen HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät verbunden, am Fernseher selbst wird hierfür ein eARC- oder ARC-Anschluss vorausgesetzt. Die Tonausgabe unterstützt neben Dolby Audio auch 3D-Sound mit DTS Virtual:X. Alternativ zu der HDMI-Verbindung besteht auch die Möglichkeit zum Anschluss über eine optische Audiobuchse oder zum drahtlosen Bluetooth-Streaming beispielsweise vom iPhone aus.

Mit ihrer Länge von 60 Zentimetern soll die Fire TV Soundbar auf die meisten TV-Schränke passen. Alternativ dazu kann man das Gerät mithilfe eines beiliegenden Befestigungssets auch an der Wand montieren. Die Bedienung der Soundbar kann über Tasten am Gerät sowie über eine mitgelieferte Kompaktfernbedienung erfolgen. Damit stehen dann Funktionen wie der Wechsel der Klangmodi, das Ein- oder Ausschalten der Surroundfunktion oder der Wechsel des Eingangs sowie die Lautstärkeregelung an der Soundbar selbst zur Verfügung.

Der Sonderpreis zur Markteinführung ist noch bis zum Verkaufsstart verfügbar. Anschließend werden statt 109,99 Euro 139,99 Euro für das Gerät fällig.