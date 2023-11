Pro Display XDR: Darum bringen es die USB-C-Ports nur auf USB 2.0

Der Buchautor, Softwareentwickler und Google-Mitarbeiter Fabien Sanglard hat einen lesenswerten Blogeintrag über die Evolution des Thunderbolt-Standards verfasst und geht dort unter anderem auf die Verbindungsmöglichkeiten des von Apple angebotenen Pro Display XDR ein.

Der High-End-Monitor, für den zusammen mit dem extra berechneten Standfuß mindestens 6.598 Euro fällig werden, verfügt bekanntlich über eine beeindruckende technische Spezifikation. Apple selbst stellt mit dem „Pro Display XDR White Paper“ sogar ein 24-seitiges PDF zum Download zur Verfügung, das nichts anderes macht als die technischen Eckdaten des Referenzmonitors bekömmlich aufzubereiten.

Dem Paper lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich die USB-C-Ports auf der Rückseite des Pro Display XDR signifikant voneinander unterscheiden. Neben einem Thunderbolt-3 Speckplatz handelt es sich bei den drei anderen USB-C-Buchsen um reguläre USB-Steckplätze, die zum Laden und zur Datensynchronisierung genutzt werden können, es allerdings nur auf USB 2.0-Geschwindigkeiten bringen.

Also nur auf 480 Mbps, was umgerechnet einem Datendurchsatz von gerade mal 60 Megabyte pro Sekunde entspricht. Zum Vergleich: USB 3.2 Gen 2 bringt es auf 10 Gbps, also auf 1,25 Gigabyte pro Sekunde. Was ist hier los?

Bildsignal nutzt fast die volle Bandbreite

Die Antwort ist so einfach wie interessant: mit den üppigen Bildspezifikationen nutzt Apple fast die gesamte Bandbreite des verbauten Thunderbolt-3-Chips aus.

Die hochauflösenden 6.016 x 3.384 Pixel, die mit einer Bildwiederholrate von 60Hz ausgegeben werden, HDR und den P3 Wide Gamut unterstützen, benötigen rechnerisch etwa 38,2 Gbps der zur Verfügung stehenden 40 Gbps. Dies lässt nur noch 1.8Gbps übrig, zu wenig für die 5 Gbps von USB 3.1 Gen 1 und erst recht zu wenig für die 10 Gbps von USB 3.2 Gen 2. Also liefern die zusätzlichen USB-Ports des Displays nur USB 2.0 mit mickrigen 480 Mbps.

Ausnahme für das MacBook Pro 16″

Es sei denn… Anwender verbinden das 16 Zoll große MacBook Pro mit dem Pro Display XDR. Da dieses in der Lage ist, das Bildsignal zu komprimieren, bieten die Ports des Pro Display XDR beim Einsatz in Kombination mit dem MacBook-Flaggschiff alle USB 3.1 Gen 1 mit entsprechenden Datengeschwindigkeiten von 5 Gbps an.