Pro-Apps fürs iPad: Logic Pro 2 ab 13. Mai, Final Cut Pro 2 folgt später

Während der heutigen Vorstellung der vier neuen iPad-Modelle hat Apple auch neue Versionen der Pro-Applikationen Final Cut Pro und Logic Pro angekündigt. Sowohl die Videoschnitt-Software als auch das Tonstudio werden in Version 2.0 für das iPad erscheinen. Logic Pro 2 bereits am 13. Mai, Final Cut Pro „später in diesem Frühjahr“. Die korrespondierenden Mac-Applikationen sollen dann ebenfalls aktualisiert werden.

Logic Pro 2 für iPad

Die Logic-Pro-Updates bieten erweiterte Funktionen für Musikproduzenten, bei denen sich Apple auf die Unterstützung durch künstliche Intelligenz verlässt. Zu den Neuerungen gehören der „Session Player“, der Drummer um Bass- und Keyboard-Player erweitert, sowie „ChromaGlow“ für einen wärmeren Klang.

Der „Session Player“ soll durch KI eine personalisierte Begleitband bieten, die auf Feedback reagiert und damit die kreative Kontrolle erhöht. Die Komponententrennung ermöglicht es, separate Signale aus Audioaufnahmen zu extrahieren und individuell zu bearbeiten. Apple verspricht hier eine nahtlose Projektübertragung zwischen iPad und Mac.

Final Cut Pro 2 für iPad

Auch die Videoschnitt-Anwendung soll signifikante Verbesserungen erhalten. Die neue iPad-Version verwandelt das Gerät in ein Multicam-Produktionsstudio, mit der Möglichkeit, bis zu vier Kameras gleichzeitig zu steuern. Die App „Final Cut Camera“ unterstützt diese Funktion durch drahtlose Kameraverbindung und bietet zusätzlich professionelle Steuerungsmöglichkeiten für Videoaufnahmen.

Final Cut Pro für iPad 2 erlaubt zukünftig die Bearbeitung von Projekten auf externen Laufwerken und nutzt dabei den Thunderbolt-Anschluss. Der neue M4-Chip soll das Rendering und die Verarbeitung von Videostreams dabei erheblich beschleunigen.

Die Mac-Version 10.8 führt KI-gestützte Tools ein, die das Anpassen von Videos und das Retiming vereinfachen. Verbesserungen umfassen auch eine effizientere Navigation und Verwaltung der Timeline. Beide Aktualisierungen werden als kostenlose Upgrades für bestehende Nutzer verfügbar sein.

Beide Apps im Abo erhältlich

Auf dem iPad werden beide Apps im Abo angeboten. Die Kosten betragen hier 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr. Erstnutzer erhalten ein einmonatiges, kostenloses Probeabo.