Prime Video: Promi-Event „The 50“ und „The Continental“ kommen

Bei The Continental handelt es sich um eine dreiteilige Serie, die in den 1970er-Jahren spielt und ab dem 22. September bei Prime Video zu sehen sein wird. Amazon hat heute den ersten Trailer zur Miniserie freigegeben, die unter anderem mit Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada und Ben Robson besetzt ist.

Die Spin-off-Serie aus der Welt von John Wick trägt den Titel The Continental und spielt damit auf das gleichnamige Hotel an, das einer der zentralen Schauplätze der nunmehr aus vier Spielfilmen bestehenden Actionfilm-Serie mit Keanu Reeves ist.

Der Video-Streaming-Dienst des Onlinehändlers Amazon hat über zwei neue Projekte informiert, die das Videoangebot für Prime-Kunden zukünftig ergänzen werden. Neben der Spin-off-Serie The Continental aus dem John Wick Filmuniversum arbeitet Amazon an einem Reality-Event mit 50 der „beliebtesten und polarisierendsten Reality-Stars Deutschlands“.

