Cyberresilienzgesetz: Updatepflicht für gesamte Lebensdauer von Produkten gefordert

Hier setzt der VZBV nun mit seinem Positionspaper an. Die Verbraucherschützer stören sich an dem Plan, die Hersteller lediglich dazu zu verpflichten Sicherheitsupdates für die erwartete Produktlebensdauer oder über einen Zeitraum von fünf Jahren (je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist) bereitzustellen und fordern, die Produktlebensdauer zum ausschlaggebenden Kriterium zu machen. Die fünf Jahre, die die Europäische Kommission vorschlägt seien nicht praxisnah.

Das Cyberresilienz-Gesetzt, das noch nicht in Kraft getreten ist sondern sich momentan in den so genannten Trilog-Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission befindet, soll bestimmte Basisregeln für Produkte „mit digitalen Elementen“ festlegen.

