Prime Video: Im April mit Live-TV und diesen Neuzugängen

Im April 2025 erweitert Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video sein Programm nicht nur um eine Vielzahl neuer Serien und Filme. Neben hoffentlich spannenden Filmen, Serien und exklusiven Eigenproduktionen startet auch der neue Live-TV-Sender Prime TV in Deutschland.

Neue Serien und Filme im April 2025

Prime Video ergänzt sein Angebot im April um zahlreiche bekannte Filme und neue Serien. Ab dem 1. April sind unter anderem die Klassiker „The Terminator“, „Rain Man“, „Das Schweigen der Lämmer“ und die Komödie „Natürlich blond“ verfügbar. Actionfans können sich auf „Mile 22“ und „Hot Tub – Der Whirlpool… ist ’ne verdammte Zeitmaschine“ freuen. Thriller-Fans kommen mit „Possessor“ und „Get Out“ auf ihre Kosten.

Im Serienbereich startet am 24. April die neue exklusive Serie „The Way Out“. Außerdem wird die exklusive Serie „Berlin Nobody“ ab dem 1. April zum Streamen bereitstehen.

Live-TV mit Prime TV ab 17. April

Mit Prime TV startet Amazon am 17. April zudem einen neuen linearen Fernsehsender in Deutschland und Österreich – ifun.de berichtete. Das werbefinanzierte Angebot soll ein 24/7-Programm bieten, das Inhalte aus dem Prime-Video-Katalog gebündelt präsentiert. Zum Auftakt steht die Premiere der neuen Staffel von „LOL: Last One Laughing“ um 20:15 Uhr auf dem Programm.

Das neue Format richtet sich insbesondere an Zuschauer, die klassische Fernsehstrukturen bevorzugen. Neben Serien und Filmen sollen auch Live-Übertragungen von Sportereignissen, wie der UEFA Champions League und Wimbledon, Teil des Programms sein. Amazon bezeichnet das Angebot als „kuratiertes Schaufenster“, das eine bessere Orientierung im umfangreichen Streaming-Katalog bieten soll.

Im Vergleich zu klassischen TV-Sendern soll Prime TV weniger Werbung ausstrahlen. Amazon geht davon aus, dass das Format insbesondere ältere Nutzer ansprechen könnte, die an lineares Fernsehen gewöhnt sind. Zuschauer können das Programm ausschließlich mit einer Prime-Video-Mitgliedschaft sehen. Experten sehen den Vorstoß als Versuch, durch werbefinanziertes lineares Fernsehen neue Einnahmequellen zu erschließen.

Neue Serien im April

The Way Out | Exclusive | Staffel 1

ab 24. April 2025

Neue Filme im April