Prime TV ab 17. April: Amazon startet linearen Fernsehsender

Ab dem 17. April wird Amazon in Deutschland und Österreich einen neuen linearen TV-Sender unter der Bezeichnung „Prime“ einführen, der als Erweiterung des Streaming-Angebots dienen soll. Michael Ostermeier, verantwortlich für die Kommunikation von Amazons Entertainment-Services, bestätigte ifun.de gegenüber den Starttermin und die baldige Verfügbarkeit auf Prime Video.

Kuratiertes 24/7-Programm

Das rund um die Uhr ausgestrahlte Programm soll Inhalte aus dem Prime-Video-Katalog gebündelt anbieten und für Nutzer eine Alternative zur individuellen Auswahl darstellen. Dies dürfte insbesondere ältere Zuschauergruppen ansprechen, die an das klassische Fernsehen gewöhnt sind.

Zum Auftakt um 20:15 Uhr steht die Premiere der neuen Staffel der Comedy-Sendung „LOL: Last One Laughing“ auf dem Programm, wie das Medienmagazin DWDL.de meldet. Neben Serien und Filmen sollen auch Live-Events wie Übertragungen der UEFA Champions League oder Tennis aus Wimbledon Teil des Programms sein. Amazon beschreibt das neue Angebot als kuratiertes Schaufenster, das eine Orientierungshilfe in der umfangreichen Streaming-Bibliothek von Prime Video bieten soll.

BILD scheiterte mit linearem Kanal

Der letzte größere Versuch, einen linearen Fernsehsender zu etablieren, wurde von Axel Springer mit BILD TV unternommen. Der Sender, der im Sommer 2021 gestartet wurde, setzte auf einen Mix aus Dokumentationen und Live-Nachrichtenformaten.

Trotz großer Ambitionen und einer Reichweitenstrategie, die über Kabel, Satellit und IPTV realisiert wurde, stellte Axel Springer das Projekt Ende 2023 wieder ein. Die Kombination aus konservativem Meinungsjournalismus und dokumentarischen Inhalten konnte sich wirtschaftlich nicht durchsetzen.

Prime bietet werbefinanziertes Programm

Der Prime Fernsehsender wird Werbung enthalten, allerdings nach Angaben von Amazon in geringerem Umfang als im klassischen Free-TV. Ein Grund für den Einstieg in den linearen Fernsehmarkt dürfte die zunehmende Bedeutung der Werbevermarktung sein. Amazon könnte auf diesem Weg neue Einnahmequellen erschließen und Werbekunden bekannte Buchungsmechanismen aus dem linearen Fernsehen anbieten. Und auch die Zuschauer bezahlen, zuschauen können nur die Mitglieder von Prime Video.

Das Programm soll sich durch eine Mischung aus erfolgreichen Serien und exklusiven Prime-Produktionen auszeichnen. Wie sich das neue Angebot gegenüber klassischen TV-Sendern und anderen Streaming-Diensten behaupten wird, bleibt abzuwarten. Die Erfahrungen mit BILD TV zeigen, dass die Umsetzung einer linearen Strategie im digitalen Umfeld nicht automatisch zum Erfolg führt.