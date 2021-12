PowerCast M300: Ankers externes USB-C-Mikro startet

Der Zubehör-Anbieter Anker bietet seit einiger Zeit eine neue Familie an Rechner-Zubehör für Anwender im HomeOffice an. Unter der Überschrift „ Anker Work “ werden hier 1080p-Webcams, Headsets mit Geräuschunterdrückung und externe Konferenz-Lautsprecher angeboten, die die Arbeit aus den eigenen vier Wänden heraus produktiver gestalten sollen.

Insert

You are going to send email to