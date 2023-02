Plex lässt jetzt auch den Abspann überspringen

Die Erkennung des Abspanns von Filmen und Serienepisoden läuft bei Plex als Premiumfunktion und setzt somit grundsätzlich entweder das auf Monats- oder Jahresbasis erhältliche Abonnement „Plex Pass“ oder eine lebenslange Mitgliedschaft voraus. Falls ihr euch mit dem Gedanken an dergleichen tragt, solltet ihr die Preise in der App mit jenen auf der Plex-Webseite vergleichen. Insbesondere beim „Lifetime Plex Pass“ kann man bei der direkten Buchung deutlich sparen.

In dem von den Plex-Entwicklern zum Thema veröffentlichten Support-Artikel finden sich alle derzeit mit der Funktion kompatiblen Player-Apps beziehungsweise deren Versionen aufgelistet. Grundsätzlich wird zudem der Plex Media Server in Version 1.31.0 vorausgesetzt. Die entsprechende Einstellung lässt sich dann über die jeweiligen Vorgaben für die verwendeten Mediatheken setzen.

