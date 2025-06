Philips Hue: Hue Smart Button in neuer Generation

Mit der dritten Generation des Hue Smart Button bringt Philips eine weiterentwickelte Version seines kompakten Lichtschalters auf den Markt. Der batteriebetriebene Taster dient als flexible Ergänzung zur App-Steuerung des Hue-Systems und lässt sich frei im Raum positionieren.

Ein kurzer Tastendruck schaltet voreingestellte Szenen ein oder aus. Durch längeres Drücken können Nutzer die Helligkeit regulieren. Alle Funktionen lassen sich in der Hue App individuell anpassen, etwa um bestimmte Räume anzusteuern oder unterschiedliche Szenarien zu bestimmten Tageszeiten zu aktivieren.

Zu den erweiterten Funktionen gehört die Möglichkeit, dynamische Lichtverläufe zu steuern. Je nach Uhrzeit passt sich die Lichtfarbe und Intensität automatisch an. So kann morgens ein aktivierendes Licht und abends eine beruhigende Beleuchtung geschaltet werden. Zusätzlich steht ein Nachtmodus mit gedimmtem Licht zur Verfügung. Über die App lassen sich auch Automatisierungen einrichten, die mit einem einzigen Tastendruck ablaufen – etwa das Ausschalten aller Lampen beim Verlassen der Wohnung.

Kabellose Montage und systemweite Integration

Der runde Schalter misst 45 Millimeter im Durchmesser und wird mit einer magnetischen Mini-Halterung geliefert. So kann er an nahezu jeder Oberfläche befestigt oder auch mobil als Fernbedienung genutzt werden. Alternativ lässt sich der Smart Button mit der beiliegenden Montageplatte fest installieren, zum Beispiel als Ersatz für einen klassischen Lichtschalter. Die Steuerung funktioniert per Zigbee oder Bluetooth, der volle Funktionsumfang wird jedoch erst in Verbindung mit einer Hue Bridge erreicht.

Der neue Smart Button ist Teil des Hue-Ökosystems und kann bis zu 50 Lampen oder Szenen steuern. Die Energieversorgung erfolgt über eine CR2032-Knopfzelle, deren Laufzeit mit mindestens zwei Jahren angegeben wird. Auf der Website des Herstellers ist der Taster ab sofort zum Preis von 21,99 Euro bestellbar. Bei Amazon ist er zwar bereits gelistet, eine Bestellung ist dort allerdings derzeit noch nicht möglich.