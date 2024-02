iPad Pro: Neue Modelle werden dank OLED merklich dünner

Während der voraussichtliche Termin für die Vorstellung neuer iPad-Modell näher rückt, werden auch zusätzliche Infos rund um die erwarteten neuen Tablet-Varianten von Apple bekannt. Insbesondere das iPad Pro soll in der nächsten Generation deutlich dünner werden. Grund hierfür ist wohl die Tatsache, dass das Gerät künftig mit einem OLED-Display anstelle der hier bislang verbauten, dickeren LCD-Variante ausgestattet ist.

Unsere Bilder zeigen die noch aktuellen Modelle der iPads

Das Apple-Blog 9to5Mac hat die angeblich offiziellen Abmessungen der kommenden Modelle veröffentlicht. Als Quelle scheinen asiatische Zubehörhersteller zu dienen, die sich ihrerseits bereits auf die Produktion von neuen Hüllen und dergleichen vorbereiten. Auffällig ist hier, dass die beiden kommenden Pro-Modelle des iPad wohl nennenswert dünner werden, als die Geräte der aktuellen Generation:

iPad Pro 11“ 2024: 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

(aktuell 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm)

249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm (aktuell 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm) iPad Pro 12“ 2024: 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

(aktuell 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm)

iPad Air künftig mit zwei Bildschirmgrößen

Es steht außer Frage, dass Apple in diesem Jahr auch ein neues Modell des iPad Air auf den Markt bringt. In seiner mittlerweile sechsten Generation soll diese seit 2013 erhältliche Variante des Apple-Tablets erstmals in zwei verschiedenen Größen erhältlich sein. Zusätzlich zu einer Neuauflage der Standardversion mit 10,9 Zoll Bildschirmfläche wird es von diesem Jahr an wohl auch ein iPad Air mit 12,9 Zoll großem Bildschirm geben.

Auch hier liegen nun angeblich konkrete Angaben vor, das große iPad Air wird demnach mit den Abmessungen 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm kommen und sich in der Fläche kaum vom großen iPad Pro unterscheiden, aber aufgrund seines LCD-Bildschirms im Verhältnis deutlich dicker sein.

In seiner aktuellen Version hat das iPad Air mit 10,9 Zoll Bildschirmfläche die Maße 247,5 mm x 178,5 mm x 6,1 mm und man kann davon ausgehen, dass sich hier nicht viel ändert.

Vorstellung spätestens im April

Eine Vorstellung der neuen iPad-Modelle bereits im März halten wir nicht für unwahrscheinlich, amerikanische Quellen sprechen bislang nur von einer Markteinführung „spätestens im April“.