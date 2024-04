Paramount+: Das sind die Neuerscheinungen im Mai 2024

Der Video-Streaming-Dienst Paramount+ hat seine Neuerscheinungen für den Monat Mai vorgelegt und präsentiert euch drei Serien und fünf Filme, die das Unterhaltungsangebot des mit 7,99 Euro pro Monat noch vergleichsweise günstigen Streaming-Dienstes ab kommender Woche ergänzen werden.

Neu im Mai auf Paramount+

Unter den Katalog-Neuzugängen befinden sich mit „A Gentleman in Moscow“, „Lolla – The Story of Lollapalooza“ und „Evil“ drei Serien. Von diesen wird die dreiteilige Lollapalooza-Dokumentation sowie das Historien-Drama über Graf Rostov in einem Rutsch freigegeben, die vierte Staffel der Horror-Mystery-Serie „Evil“ jedoch wird im Wochenrhythmus bereitgestellt.

A Gentleman in Moscow: Diese Serie folgt Graf Rostov (Ewan McGregor), der nach der russischen Revolution in einem Hotelzimmer unter Hausarrest gestellt wird. Trotz seiner eingeschränkten Freiheit erlebt er durch die historischen Umwälzungen außerhalb des Hotels bedeutende persönliche Entwicklungen und erkennt den Wert von Beziehungen und emotionalen Bindungen. Ab 17. Mai 2024 auf Paramount+.

Lolla – The Story of Lollapalooza

Diese Dokumentation wirft einen Blick auf die dreißigjährige Geschichte des Lollapalooza-Festivals und dessen Gründer Perry Farrell. Die Serie erkundet die kulturellen Einflüsse des Festivals und seine Bedeutung über verschiedene Musikgenres und Jahrzehnte hinweg. Ab 22. Mai 2024 auf Paramount+.

Evil | Staffel 4

In der Serie Evil geht es um die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Religion. Die klinische Psychologin Kristen Bouchard untersucht gemeinsam mit einem angehenden Priester und einem technischen Berater übernatürliche Phänomene, was die drei häufig in berufliche Schwierigkeiten und geheimnisvolle Situationen bringt. Ab 24. Mai 2024 auf Paramount+.

Fünf neue Spielfilme

Ergänzt werden die drei Serien durch fünf Spielfilm-Neuveröffentlichungen, die alle aus dem Produktionsjahr 2023 kommen. Wir haben euch die Titel zusammen mit der zugehörigen IMDb-Note und dem Ausstrahlungstermin im Anschluss gelistet

Trauzeugen (IMDb 4,1) ab 4. Mai

Scheidungsanwalt Jakob und Paartherapeutin Marie stehen vor einer schwierigen Prüfung: Obwohl die beiden grundverschieden sind, sind sie gemeinsame Trauzeugen bei der Hochzeit ihrer Freunde, die kurz vor der Annullierung steht.

Baby Shark’s Big Movie (IMDb 4,2) ab 4. Mai

Baby Shark zieht um und lässt seinen besten Freund zurück. Ein böser Popstar-Fisch plant, mit Hilfe von Magie die Kraft seines Liedes zu stehlen und alle Musik außer ihrer eigenen zu vernichten. Es liegt an Baby Shark, das Gleichgewicht im Ozean wiederherzustellen und seinen Freund zu retten.

Monster High 2 (IMDb 5,6) ab 6. Mai

Die Macht der Drei wird auf die Probe gestellt, als Clawdeen, Draculaura und Frankie sich neuen Herausforderungen an der Monster High stellen. Neue Schüler*innen, neue Kräfte, sich entwickelnde Freundschaften und eine Bedrohung, die ihre Freundschaft zerreißen und die Welt für immer verändern könnte.

Mourning in Lod (IMDb 6,6) ab 18. Mai

In der israelischen Stadt Lod, in der Israelis und Palästinenser Seite an Seite leben, sind die Schicksale dreier Familien in einem Teufelskreis der Gewalt untrennbar miteinander verwoben. Die darauf folgende Welle der Liebe, der Wut und der Vergebung bietet einen kleinen Lichtblick in einem kollektiven Zustand scheinbar endloser Trauer.

Little Wing (IMDb 6,0) ab 24. Mai