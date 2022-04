Original-HomePod erzielt bei eBay Rekordpreise

Als größtes Problem mit Blick auf die schlechten Absatzzahlen des HomePod wird der enorm hohe, von Apple angesetzte Preis angesehen. Letztendlich konnte auch die verhaltene Preissenkung von ursprünglich 349 auf dann 329 Euro nicht dazu führen, dass sich das Gerät in entsprechendem Maße verkauft hat. Mit dem HomePod mini verfährt Apple nun komplett entgegengesetzt und drückt seinen neuen Siri-Lautsprecher nach Amazon-Vorbild zum Kampfpreis in den Markt.

Die Tatsache, dass Apple den großen HomePod seit nunmehr einem Jahr nicht mehr im Programm hat, kurbelt die auf Verkaufsplattformen wie eBay erzielten Preise für das Gerät mächtig an. Berichte aus den USA lassen sich auch hierzulande nachvollziehen. Zwar wird der Lautsprecher noch von zahlreichen Händlern als „refurbished“ oder „wie neu“ für knapp unter 300 Euro angeboten. Wenn’s allerdings ein wirklich neues und originalverpacktes Modell sein soll, muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen. Aktuell ruft hier ein Händler auf eBay stolze 549 Euro zuzüglich Versandkosten auf.

