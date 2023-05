Onvis startet Matter-Vorverkauf in Deutschland

Onvis Smart Plug S4EU kommt ohne herstellerspezifische Sonderfunktionen als schlichte Schaltsteckdose und lässt sich anschließend in beliebige Smarthome-Systeme mit Matter-Unterstützung einbinden und verwenden. Wie dergleichen dann in HomeKit aussieht, haben wir ja eben erst am Beispiel von SwitchBot gesehen . Die über Matter integrierten Produkte lassen sich von traditionellem HomeKit-Zubehör nicht unterscheiden und verfügen in der Regel über den gleichen Funktionsumfang inklusive der Möglichkeit zur Sprachsteuerung über Siri.

Um den Vorverkauf der über Matter dann auch mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und Samsung SmartThings kompatiblen Schaltsteckdose anzukurbeln, bietet Onvis den Smart Plug S4EU vorübergehend zu vergünstigten Preisen an. Im Doppelpack bekommt man zwei der Steckdosen für 28 Euro und wer gleich vier davon nimmt, bezahlt insgesamt nur noch 49 Euro. Die Vorbestellungen sollen vom kommenden Monat an ausgeliefert werden.

