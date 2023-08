Online-Backups bei Backblaze werden teurer

Neben einer neuen Software-Version hält Backblaze als Ausgleich für die Preiserhöhung noch ein kleines Geschenk für seine Kunden bereit. Während der Backup-Dienst standardmäßig nur eine Versionsgeschichte über die jeweils letzten 30 Tage bereithält, kann man dort künftig seinen Backup-Verlauf bis zu einem Jahr in die Vergangenheit einsehen. Diese Option wird bislang mit zusätzlichen 2 Euro pro Monat berechnet und kann sobald die Preiserhöhung in Kraft getreten ist ohne Aufpreis über das persönliche Backblaze-Benutzerkonto aktiviert werden.

Neben dem wachsenden Speicherbedarf führt Backblaze auch die stetige Weiterentwicklung des Produkts als Kostenfaktor an. Im kommenden Monat soll eine neue Version der Backup-Software erscheinen. Neben einer Desktop-Anwendung bietet Backblaze auch eine App für iOS und Android für den Zugriff auf die online gespeicherten Daten an. Für die nötige Sicherheit beim Online-Zugang soll eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgen, bei dem man den Zugangscode für die eigenen Daten ausschließlich selbst besitzt.

