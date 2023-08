waipu.tv wirbt mit dem größten HD-Portfolio Deutschlands

Aktuell ist waipu.tv für all jene Nutzer interessant, die ohnehin für DAZN Unlimited bezahlen. Für die 29,99 Euro bekommt man gerade auch die Kombi waipu.tv Perfect Plus & DAZN Jahrespaket – also das Premium-Paket von waipu.tv ohne Aufpreis obendrauf.

Das Abonnement von waipu.tv ist vor allem im Zusammenhang mit den hier immer wieder angebotenen Sonderaktionen attraktiv. So gab es in der jüngsten Vergangenheit beispielsweise sehr preiswerte Netflix-Pakete.

Der Internet-TV-Anbieter waipu.tv hat eigenen Aussagen zufolge jetzt das größte HD-Portfolio in Deutschland. Der Anbieter sieht sich als Übertragungsweg Nummer 1 für HD-Inhalte und hebt dabei besonders darauf ab, dass sein Portfolio mittlerweile 165 Kanäle in Full-HD umfasst.

