Office 365 bringt seine „Neueste“-Widgets auf den Mac

Microsoft bietet seine bislang nur auf iOS-Geräten verfügbaren Office-Widgets jetzt auch auf dem Mac an. Die Verfügbarkeit ist zunächst auf Teilnehmer am Office-Insider-Programm beschränkt, die Funktion dürfte aber in den kommenden Wochen für alle Nutzer von Microsoft 365 zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen kündigt die Neuerung per Eintrag im Microsoft 365 Insider Blog an. Die Funktion wird mit der Vorschauversion 16.91 (Build 24110320) von Microsoft 365 ergänzt und soll den Leistungsumfang des Office-Pakets für den Mac dauerhaft erweitern.

Die Widgets sollen den Zugriff auf aktuelle Projekte in den Office-Anwendungen Microsoft Word, Excel und PowerPoint erleichtern und tragen auch auf dem Mac die etwas ungelenk wirkende Bezeichnung „Neueste“. Uns würde „Zuletzt geöffnet“ oder dergleichen besser gefallen. Zusätzlich zu den drei bereits von der iOS-Version her bekannten Widget-Varianten mit einem, zwei oder drei im jeweiligen Programm zuletzt verwendeten Dateien steht auf dem Mac auch eine vierte und extragroße Version zur Verfügung, in der man die letzten sechs Projekte inklusive einer kleinen Vorschau sieht.

macOS-Widgets im vergangenen Jahr eingeführt

Apple hat die Widget-Funktion auf dem Mac im vergangenen Jahr mit macOS 14 Sonoma eingeführt. Weitgehend mit der Funktion auf dem iPhone oder iPad vergleichbar, lassen sich die vom System oder installierten Apps angebotenen Desktop-Erweiterungen über eine zentrale Widget-Galerie verwalten. Diese lässt sich durch einen Rechtsklick auf den Schreibtisch mit dem Befehl „Widgets bearbeiten…“ öffnen. Anschließend hat man die Möglichkeit, eines der vorhandenen Widgets auszuwählen und per Drag-and-Drop an einen beliebigen Platz auf dem Schreibtisch zu ziehen.

Infos zum Insider-Programm von Microsoft

Grundsätzliche Informationen rund um das „Microsoft 365 Insider Programm“ könnt ihr in deutscher Sprache hier bei Microsoft abrufen. Die Teilnahme setzt, wie die Nutzung von Microsoft 365 an sich, ein Benutzerkonto bei Microsoft voraus.