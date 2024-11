Mehrfarbiger 3D-Druck: Creality K2 Plus geht in den Verkauf

Der K2 Plus ist da. Im Juli angekündigt, ist der chinesische 3D-Druckerhersteller Creality jetzt auch ganz offiziell mit seinem neuen, mehrfarbigen 3D-Drucker in den Markt gestartet und verlangt für diesen 1.299 Euro.

Bis zu vier CFS-Module möglich

Der neue Drucker richtet sich an professionelle Anwender und ambitionierte Hobbyisten, die sowohl eine hohe Druckgeschwindigkeit schätzen als auch Projekte in mehreren Farben fertigstellen möchten, ohne das eingesetzte Filament während des Drucks manuell wechseln zu müssen.

Um den Farbwechsel kümmert sich beim neuen K2 Plus das sogenannte Creality Filament System (CFS), ein modulares Filamentsystem, das bis zu vier Spulen aufbewahren und dem Drucker zuführen kann. Der K2 Plus kann mit bis zu vier CFS-Einheiten kommunizieren, was den Druck mit bis zu 16 Farben in einem Druckvorgang ermöglicht. Die CFS-Einheiten kosten einzeln 299 Euro. Im Paket mit einem CFS wird der K2 Plus als K2 Plus Combo für 1.499 Euro angeboten.

Größer als der K1 Max

Der K2 Plus bietet ein Bauvolumen von 350 x 350 x 350 Millimetern, was sogar noch größer als beim K1 Max ausfällt und größere Druckprojekte erleichtern soll. Die Konstruktion des Druckers basiert auf einem stabilen Aluminiumrahmen, der laut Herstellerangaben besonders vibrationsarm und präzise arbeitet. Zur Ausstattung gehören ein Direktantrieb-Extruder sowie Sensoren, die die Riemenspannung automatisch anpassen und den Druckvorgang in Echtzeit überwachen. Zwei integrierte KI-Kameras sollen mögliche Fehler wie Filamentverwicklungen oder Druckaussetzer erkennen und melden.

Die Druckgeschwindigkeit des K2 Plus erreicht laut Creality bis zu 600 Millimeter pro Sekunde, wobei eine Beschleunigung von 30000 mm/s² möglich sein soll. Eine Besonderheit des Geräts ist die beheizte Druckkammer, die Temperaturen bis zu 60° Celsius erreichen kann. Diese Funktion, kombiniert mit der Düsenerhitzung auf bis zu 350° Celsius, ermöglicht die Verwendung technischer Materialien wie ABS, ASA und PPA, die höhere Temperaturanforderungen haben.

Mit der neuen Creality OS-Software bietet der Drucker zudem ein überarbeitetes Slicing-Tool und ein intelligentes Filament-Management. Über RFID-gekennzeichnete Filamente kann der Drucker Materialtyp und Farbe erkennen und anpassen, was vor allem bei mehrfarbigen Drucken von Vorteil sein dürfte – bindet Käufer jedoch auch an das Filament von Creality.

Der K2 Plus ist ab sofort bei Creality erhältlich und wird in Kürze auch auf amazon.de verfügbar sein.