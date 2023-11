Nuki: Erstes Smart Lock mit Matter und HomeKit startet

Der Smart-Home-Anbieter Nuki hat eine neue Generation seines Motorschlosses vorgestellt und bietet die vierte Generation seines Smart Lock Pro jetzt mit Matter, einem WLAN-Modul und Power Pack zum Verkaufspreis von 279 Euro in den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß an. Mit einem zusätzlichen Keypad 2, für die Türöffnung per PIN-Code, erhöht sich der Preis auf 379 Euro.

30 Prozent längere Laufzeit

Weiterhin bietet auch die neueste Generation des Nuki Smart Lock die direkte Integration in die Apple HomeKit-Infrastruktur, verzichtet allerdings nach wie vor auf die Wallet-Einbindung. Apple spricht hier vom sogenannten „Home Key„, dieser wird bislang allerdings ausschließlich von Schloss-Lösungen aus den Vereinigten Staaten angeboten.

Nach Angaben des Anbieters handelt es sich bei dem neuen Nuki Smart um das erste Türschloss weltweit mit Integration des neuen Branchenstandards Matter. Zusätzliche Internet-Bridges werden beim neuen Modell nicht mehr benötigt. Zudem reduziert der neue Standard den Energiehunger und soll eine um bis zu 30 Prozent längere Laufzeit möglich machen. Der Hersteller gibt einen durchschnittlichen Akkubetrieb von bis zu sechs Monaten an.

Die neuen Nuki Smart Locks kommunizieren über Thread, optisch unterscheidet sich die Neuvorstellung allerdings so gut wie nicht vom bereits bekannten Design. Bestandskunden bietet Nuki das Upgrade auf die neuen Modelle zum reduzierten Preis von 299 Euro (statt 379 Euro) für das Bundle aus Smart Lock Pro und Keypad 2 an.

Firmware-Update im Frühjahr 2024

Allerdings macht der Anbieter darauf aufmerksam, dass die aktuelle Version noch keinen Thread-Fernzugriff über die App des Anbieters zulässt. Dieser soll im Rahmen einer Firmware-Aktualisierung erst im kommenden Frühjahr nachgeliefert werden. Gleichzeitig wird das Türschloss dann auch eine Unterscheidung zwischen „Tür öffnen” (inklusive Ziehen der Falle) und „Aufsperren” ermöglichen.