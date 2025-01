NordVPN: Neue Technologie soll VPN-Filter austricksen

NordVPN hat mit NordWhisper ein neues Protokoll angekündigt, das speziell für Netzwerke entwickelt wurde, die herkömmlichen VPN-Datenverkehr blockieren. Mithilfe dieser neuen Technologie sollen auch dann stabile und zuverlässigere Verbindungen möglich sein, wenn die Anbieter oder zwischengelagerte Dienste den Zugriff über VPN-Verbindungen einschränken wollen.

Dies soll dadurch ermöglicht werden, dass NordWhisper anders als traditionelle VPN-Protokolle auf einer Web-Tunnel-Technologie basiert. NordWhisper tarnt sich quasi als gewöhnlicher Internetverkehr und macht es für Netzwerkfilter somit schwieriger, den Dienst zu identifizieren. Klassische VPN-Protokolle können dagegen oft durch charakteristische Merkmale oder auch bestimmte Datenmuster identifiziert und blockiert werden.

Laut NordVPN ist die Entwicklung eine Reaktion auf auf immer häufiger auftretende Einschränkungen in bestimmten Netzwerken. So könnten beispielsweise an Flughäfen, in Hotels oder bei öffentlichen WLAN-Hotspots Filter den Zugriff auf VPN-Dienste erschweren. Auch in Unternehmensnetzwerken oder Bildungseinrichtungen kommen dem Anbieter zufolge oft Maßnahmen zum Einsatz, die VPN-Verbindungen unterbinden. Während herkömmliche Protokolle in vielen Fällen schon seit längerer Zeit mit Verschleierungstechniken arbeiten, sei NordWhisper für Szenarien gedacht, in denen die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen.

Mit Leistungseinbußen ist zu rechnen

Die Nutzung der neuen Funktion könne allerdings je nach Netzwerksituation zu Leistungseinbußen führen. Somit sollten Nutzer, die nicht mit Einschränkungen durch Netzwerkfilter konfrontiert sind, weiterhin auf herkömmliche Protokolle zurückgreifen.

NordVPN betont im Rahmen der Ankündigung, dass die Verschlüsselung und Sicherheitsstandards von NordWhisper auf dem gleichen Niveau liegen wie bei anderen VPN-Protokollen der Fall.

NordWhisper wird schrittweise eingeführt und soll zunächst für Windows, Android und Linux verfügbar sein. Weitere Plattformen sollen laut NordVPN zu einem späteren Zeitpunkt folgen

NordVPN lässt sich aktuell wieder als 2-Jahres-Paket zum Sonderpreis buchen. Der Monatspreis fällt dabei auf 3,39 Euro.