Major League Soccer auch in diesem Jahr als Apple-Abo

Im kommenden Monat startet die amerikanische Major League Soccer in die neue Saison, und auch in diesem Jahr hat sich Apple die Übertragungsrechte für das Turnier gesichert. Mit dem von heute an verfügbaren neuen MLS Season Pass lassen sich alle Spiele des Turniers über die TV-App von Apple und damit auf iOS-Geräten, dem Mac und über Apple TV auch auf Fernsehern verfolgen.

Die amerikanische Profi-Fußballliga feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Saison 2025 startet offiziell am Samstag, dem 22. Februar. Apple ist bereits im dritten Jahr Übertragungspartner des Turniers. Für europäische Zuschauer kommen die Ausstrahlungszeiten der Live-Begegnungen allerdings zumeist ungelegen. Die Spiele beginnen oft erst nach Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden. Allerdings kann man sich die Begegnungen auch zeitversetzt ansehen.

Jetzt mit exklusiven Sonntagsspielen

In der Saison 2025 kommt mit „Sunday Night Soccer“ die Übertragung jeweils einer ausgewählten Begegnung hinzu, bei der besonderer Aufwand in die Produktion und Studiopräsentation gesteckt wird. So werden die Spiele beispielsweise von besonderen Moderatoren kommentiert. Nach unserer Zeit finden diese Übertragungen jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag und in der Regel nach Mitternacht statt.

Apple begleitet sein Engagement in der amerikanischen Fußballliga mit der Podcast-Produktion MLS Hub und der leider hierzulande nicht verfügbaren iPhone-App „Apple Sports“.

Season Pass ab 79 Euro

Nutzer in Deutschland können sich den MLS Season Pass zum Preis von 14,99 Euro pro Monat sichern. Wer sich gleich für ein Abonnement der kompletten Saison entscheidet, bezahlt einmalig 99 Euro. Die MLS läuft von Februar bis Oktober, also über knapp neun Monate hinweg.

In Kombination mit einem Abonnement von Apple TV+ bekommt man den MLS Season Pass etwas günstiger. Der Monatspreis fällt dann auf 12,99 Euro, und für die komplette Saison bezahlt man einmalig 79 Euro.