Neuer „Apple Style Guide“ verfügbar: Für Schreiber, Entwickler und Interessierte

Apple hat eine neue Ausgabe seines nach wie vor nur in englischer Sprache erhältlichen „Apple Style Guide“ veröffentlicht – auch die Web-Ausgabe wurde überarbeitet.

Die bei Apple Books erschienene Ausgabe „Dezember 2019“ ist die nunmehr vierte Auflage des 262 Seiten langen eBooks und stattet nicht nur Entwickler mit Hintergründen zu Schreibweisen, Nomenklaturen und Apple-eigenen Abkürzungen aus, der Download versorgt auch die schreibende Zunft mit Richtlinien für Apple-spezifische Texte.

So erklärt der Leitfaden etwa, dass Nutzer stets eine „Nachricht“ und keine „iMessage“ schicken. Man kann Nachrichten unter Einsatz von iMessage verschicken, aber keine iMessage als solche.

Wer Spaß an semantischen Kleinigkeiten (und Kleinlichkeiten) hat, der seit zum Download angehalten. Apple selbst merk an: „Entwickler sollten sich bei kundenorientierten Texten an diesen Leitfaden halten.“

Neu in der jetzt vorliegenden Ausgabe sind unter anderem die folgenden Einträge: Catalyst, China, clamshell, country, EU, Files app, gallery view, Gallery View button, hover (v.), inclusive language, iPadOS, iPadOS device, lid, long press (n.), long-press (adj.), Look Around, Macao, Mac Catalyst, Managed Apple ID, pronouns, Sidecar, Sign in with Apple, und whether.

Im Eintrag „China“ heißt es jetzt:

China

If you list China alongside Hong Kong, Macao, and Taiwan, list them in alphabetical order, and refer to China as China mainland. Don’t use mainland China; don’t capitalize mainland. When you mention Hong Kong, Macao, and Taiwan, don’t refer to them as countries; use regions, countries and regions, or countries or regions.

„Countries and regions that support Apple Pay include China mainland, Hong Kong, Macao, and Taiwan.“

Don’t use Inland China or Greater China. When you include Hong Kong, Macao, and Taipei in a list of cities, don’t include a country name—even if the name is listed alongside city/country combinations (such as Paris, France).