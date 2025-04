Neue Staffeln von „The Last of Us“ und „The Walking Dead: Dead City“

Der Sky-Ableger Wow nimmt den Start der zweiten Staffel von „The Last of Us“ zum Anlass, darauf hinweisen, dass sich der Monatspreis für den Videodienst um 40 Prozent reduzieren lässt, wenn man sich für ein ganzes Jahr festlegt.

Abonniert man das Paket „Wow Filme & Serien“ in der Variante ohne Laufzeitbindung, so werden monatlich 9,98 Euro fällig. Im Rahmen eines 12-Monats-Abonnements sinken die monatlichen Gebühren dagegen deutlich auf 5,98 Euro.

Ob ihr bei Wow ausreichend für euch interessante Inhalte findet, um die insgesamt 72 Euro für ein komplettes Jahr zu rechtfertigen, müsst ihr selbst entscheiden. Der Videodienst profitiert auf jeden Fall in besonderem Maß von den darüber verfügbaren HBO-Inhalten. So ist dort neben der neuen Staffel von „The Last of Us“ eben erst die dritte Staffel von „The White Lotus“ ins Programm gekommen.

Die TV-Serie „The Last of Us“ basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und handelt von einer durch Pilze ausgelösten Infektion mit verheerenden Wirkungen auf die Menschheit. Die neuen Folgen werden im Wochenabstand veröffentlicht und knüpfen nun fünf Jahre später an die Handlungen der ersten Staffel an. Die Produzenten halten an den Darstellern aus der ersten Staffel fest, die nun in einer zerstörten Welt ums Überleben kämpfen.

The Walking Dead: Dead City: Neue Folgen bei MagentaTV

Postapokalyptisch geht es auch bei MagentaTV zu. Dort startet am 5. Mai exklusiv die zweite Staffel von „The Walking Dead: Dead City“ mit acht neuen Folgen. Hier versuchen die Charaktere Maggie und Negan das im Chaos aufgegangene Manhattan zurückzuerobern. Auch hier erscheinen die insgesamt acht neuen Folgen jeweils wöchentlich. Angesichts des bevorstehenden Starts hat die Telekom jetzt den offiziellen Trailer für die zweite Staffel veröffentlicht.

Bei MagentaTV gibt es weiterhin die Möglichkeit, den Videodienst der Telekom in Kombination mit Apple TV+, Netflix, Disney+ und RTL+ für umgerechnet 22,50 Euro pro Monat zu buchen, wenn man sich über 24 Monate festlegt.