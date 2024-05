Neue „Only Murders…“-Staffel und waipu.tv-Preisaktion

Die Krimi-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ geht in Staffel vier. Disney+ hat angekündigt, dass die neuen Folgen demnächst exklusiv über die Streaming-Plattform zu sehen sind. Die ersten drei Staffeln der mit einem Emmy-Award ausgezeichneten Serie sind bereits vollständig über Disney+ verfügbar.

In den Hauptrollen von „Only Murders in the Building“ sind Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez zu sehen. Das Trio zeichnet für einen Amateur-Podcast verantwortlich, der die kriminellen Vorgänge im und um das Appartement-Gebäude Arconia West Towers zum Thema hat.

Der Trailer zur dritten Staffel

Disney lässt mit Blick auf die neue Staffel bislang nur verlauten, dass sich die drei Podcaster darin mit den Ereignissen am Ende der vorigen Staffel um Charles' Stunt-Double und Freundin Sazz Pataki nachgehen und sich mit der Frage beschäftigen, ob Sazz oder Charles das beabsichtigte Opfer war. Weitere Details bleiben ebenso wie ein konkreter Termin für den Sendestart offen.

waipu.tv Perfect Plus mit 4K-Stick 12 Monate gratis

Bei Thema Video-Unterhaltung bleibend, wollen wir auf eine neu aufgelegte Werbeaktion von waipu.tv hinweisen. Dort bekommt man aktuell wieder ein Jahr Perfect Plus geschenkt, wenn man den 4K-Stick des Anbieters für 59,99 Euro kauft.

Vergleicht man dieses Angebot mit dem regulären Preis von waipu.tv Perfect Plus, so kann man den 4K-Stick auch einfach in die Ecke legen, wenn man ihn nicht benötigt. Regulär werden für das Streaming-Abo nämlich 12,99 Euro pro Monat berechnet, was einem Jahrespreis von 155,88 Euro gleich käme.

Wenn ihr ohnehin einen TV-Stick sucht, ist das aktuelle Angebot bestimmt kein schlechter Deal. Der 4K-Stick des Anbieters ist zwar für die Nutzung mit waipu.tv optimiert, lässt sich aber ebenso für den Zugriff auf die Mediatheken von Sendern wie ARD und ZDF sowie für die Nutzung mit Abonnements bei diversen Streamingdiensten verwenden.

Mit waipu.tv Perfect Plus hat man Streaming-Zugriff auf aktuell 272 Sender, 257 davon in HD. Zudem sind in dem Paket mittlerweile 71 Pay-TV-Sender und ein Aufnahmespeicher von 100 Stunden enthalten. waipu.tv Perfect Plus lässt sich mit bis zu vier Streams gleichzeitig nutzen und ist unter anderem als App für iPhone, iPad und Apple TV zur Verfügung.