Neue Nebula-Beamer haben Netflix an Bord

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, vor Weihnachten noch einen neuen Beamer zu kaufen, kommen vielleicht auch die neuesten Modelle aus der Nebula-Produktreihe von Anker in Frage. Der Hersteller will in Kürze seine ersten Beamer mit vorinstalliertem Netflix an den Start bringen.

Die neuen Anker-Beamer Nebula Capsule 3 und Nebula Mars 3 Air sollen sich vom 20. November an vorbestellen lassen und dann Anfang Dezember in den Handel kommen. Die Projektoren nutzen Google TV als Benutzeroberfläche und kommen ab Werk mit Netflix-Integration. Darüber hinaus bietet der Startbildschirm von Google TV Zugriff auf ein breites Spektrum an Streaming-Quellen und Live-Apps.

Nebula Capsule 3: Beamer im Mini-Format

Beide neuen Anker-Beamer können Full-HD-Inhalte mit einer Auflösung von 1080p wiedergeben und können über 2,4 GHz oder 5 GHz mit WLAN-Netzen verbunden werden. Der Nebula Capsule 3 kommt im klassischen und kompakten Getränkedosen-Design und empfiehlt sich mit einem Akku ausgestattet besonders auch für den ortsunabhängigen Einsatz. Die Bildhelligkeit wird vom Hersteller mit 200 ANSI-Lumen angegeben und der über USB-C aufladbare 52-Wattstunden-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu zweieinhalb Stunden unabhängig von Steckdosen.

Nebula Mars 3 Air: Mehr Akku und mehr Licht

Beim Nebula Mars 3 Air handelt es sich um den großen Bruder des neuen Capsule. Hier ermöglicht ein 64,8-Wattstunden-Akku zwar die gleichen zweieinhalb Stunden Laufzeit, allerdings liefert der Mars 3 Air mit 400 ANSI-Lumen deutlich mehr Helligkeit und dementsprechend auch Bildschärfe. Zudem sind in dem größeren Modell auch zwei Dolby-Digital-Plus-Lautsprecher für optionalen Surroundsound verbaut.

Die beiden neuen Nebula-Beamer von Anker verfügen über Komfortfunktionen wie Autofokus, Trapezkorrektur und automatische Bildschirmanpassung. Über HDMI lassen sich auch Geräte wie Gaming-Konsolen, DVD- oder Blu-Ray-Player als Zuspieler verbinden.

Die Verkaufspreise liegen Anker zufolge bei 499,99 Euro für den Nebula Capsule 3 und bei 599,99 Euro für den Nebula Mars 3 Air. Ihr könnt damit rechnen, dass es mit dem Start der Vorbestellungen Sonderpreise zur Markteinführung gibt.