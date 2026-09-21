Neue Macs im Test: Mehr Leistung und hohe Preise

Morgen beginnt Apple mit der Auslieferung des neuen Mac mini und Mac Studio. Rechtzeitig vor dem Verkaufsstart liegen nun auch die ersten Tests der beiden Desktop-Rechner vor. Bei Tom’s Hardware hat man sich sowohl den Mac mini mit M6 als auch den Mac Studio mit M5 Ultra besonders ausführlich angeschaut.

Mac mini verliert seinen Preisvorteil

Der Mac mini bleibt das Modell für Nutzer, die einen kompakten Desktop-Mac für alltägliche Aufgaben und anspruchsvollere Anwendungen suchen. Der neue M6 zeigt im Test deutliche Leistungssteigerungen gegenüber dem M4. Auch die SSD arbeitet im getesteten Modell deutlich schneller.

Äußerlich hat Apple den Mac mini nicht verändert. Bei der Ausstattung kommen jetzt unter anderem Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 sowie standardmäßig Ethernet mit 2,5 Gbit/s hinzu.

Die Verbesserungen werden allerdings von einer deutlichen Preissteigerung begleitet. Das mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 256-GB-SSD ausgestattete Basismodell kostet 1.049 Euro. Der Vorgänger war noch für 699 Euro zu haben. Arbeitsspeicher und interner Speicher des Rechners lassen sich nach dem Kauf weiterhin nicht erweitern.

Mac Studio rückt an die Stelle des Mac Pro

Nachdem Apple den Mac Pro eingestellt hat, übernimmt der Mac Studio dessen Rolle als leistungsfähigster Desktop-Mac. Dies bestätigt der Rechner auch in den ersten Praxistests. So kann der M5 Ultra vor allem bei rechenintensiven Aufgaben und der Verarbeitung großer Datenmengen überzeugen. Mit einer Speicherbandbreite von bis zu 1,2 TB/s und bis zu 256 GB RAM eignet sich der Rechner beispielsweise für die lokale Ausführung großer KI-Modelle.

Bei spezialisierten Anwendungen zeigen die Tests allerdings auch Grenzen. So schneiden leistungsfähige Threadripper-Systeme beim CPU-basierten Rendering in Blender besser ab. Für Spiele bleibt ein PC mit einer schnellen separaten Grafikkarte den Testern zufolge ebenfalls die bessere Wahl.

Der neue Mac Studio richtet sich vor allem an professionelle Anwender mit hohen Leistungsanforderungen. Das zeigt sich allerdings auch beim Preis: Die von Tom’s Hardware getestete Konfiguration mit M5 Ultra, 256 GB Arbeitsspeicher und 4 TB SSD kostet bei Apple 14.079 Euro. In der Basisvariante mit einem M5 Max ist der Mac Studio ab 2.999 Euro erhältlich.