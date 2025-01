Neue Inhalte bei Prime Video: Das bringt der Februar 2025

Im Februar erweitert Amazon Prime Video sein Streaming-Angebot mit zahlreichen neuen Serien und Filmen. Die für den kommenden Monat anstehenden Neuveröffentlichungen haben wir euch im Anschluss zusammengestellt. Wer keine Lust hat, sich noch ein paar Tage zu gedulden, der kann im Artikel vom vergangenen Monat nochmal einen Blick auf die Januar-Neuheiten werfen.

Clean Slate, Broken Rage & Reacher

Zu den von Amazon hervorgehobenen Februar-Highlights gehört unter anderem die Comedy-Serie „Clean Slate“, die am 6. Februar startet. Darin steht der altmodische Autowaschanlagen-Besitzer Harry Slate im Mittelpunkt, der sich mit der Rückkehr seines Kindes konfrontiert sieht. Dieses, nun als Trans-Frau Desiree lebend, möchte die Beziehung zu ihrem Vater reparieren. In den Hauptrollen sind George Wallace und Laverne Cox zu sehen.

Ein weiterer Titel, der internationale Zuschauer ansprechen soll, ist der britische Original-Film „Culpa Mia – Meine Schuld: London“, der am 13. Februar Premiere feiert. Der Film, eine Adaption des spanischen Originals, begleitet die 18-jährige Noah, die nach London zieht und dort auf den rebellischen Nick trifft. Die Handlung dreht sich um familiäre Spannungen und eine sich entwickelnde Beziehung zwischen den beiden Protagonisten.

Ebenfalls am 13. Februar erscheint „Broken Rage“, ein japanischer Thriller von Regisseur Takeshi Kitano. Der Film erzählt zunächst die Geschichte eines Auftragskillers, der zwischen Yakuza und Polizei zu überleben versucht. Im anschließenden Teil wird die Handlung satirisch gebrochen. Die Besetzung umfasst unter anderem Tadanobu Asano und Nao Omori.

Serien-Rückkehr und biblisches Drama

Mit der dritten Staffel von „Reacher“ setzt Prime Video am 20. Februar eine seiner erfolgreichsten Serien fort. Basierend auf dem Roman „Persuader“ von Lee Child, gerät die Hauptfigur Jack Reacher in ein kriminelles Netzwerk und muss dabei mit seiner Vergangenheit abschließen. Alan Ritchson kehrt erneut in die Hauptrolle zurück. Die ersten drei Folgen sind zum Start abrufbar, die restlichen erscheinen wöchentlich bis Ende März.

Ende des Monats startet „House of David“, eine neue Historienserie über den Aufstieg des biblischen Königs David. Ab dem 27. Februar sind die ersten drei Episoden verfügbar, weitere Folgen folgen im Wochenrhythmus. Die Produktion, an der unter anderem Lionsgate Television beteiligt ist, erzählt von den Machtkämpfen am königlichen Hof Israels. In den Hauptrollen sind Michael Iskander als David sowie Ali Suliman als König Saul zu sehen.

Neue Serien im Februar

Ab 3. Februar 2025

Ab 6. Februar 2025

Ab 11. Februar 2025

Ab 14. Februar 2025

Ab 20. Februar 2025

Ab 23. Februar 2025

Ab 27. Februar 2025

Neue Filme im Februar

Ab 1. Februar 2025

Ab 5. Februar 2025

Ab 7. Februar 2025

Ab 8. Februar 2025

Ab 10. Februar 2025

Ab 12. Februar 2025

Ab 13. Februar 2025

Ab 14. Februar 2025

Ab 15. Februar 2025

Ab 18. Februar 2025

Ab 24. Februar 2025

Ab 25. Februar 2025

Ab 28. Februar 2025