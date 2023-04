Neue FRITZ!Smart Gateway: Kann IKEA, Philips und Silvercrest

Die FRITZ!Smart Gateway selbst kommuniziert per WLAN oder Ethernet-Schnittstelle mit dem FRITZ!-Heimnetz und lässt sich, vergleichbar mit den Repeatern des Herstellers, zur Installation in eine beliebige Steckdose im Haushalt stecken. Anschließend lassen sich vorhandene Zigbee-Geräte verbinden und können per FRITZ!Fon , über die Browser-Oberfläche der FRITZ!Box, die FRITZ!App Smart Home oder mit Hilfe des Funktasters FRITZ!DECT 440 gesteuert werden. Im Gerät ebenfalls vorhanden ist ein USB-Port, dieser dienst jedoch lediglich zum Laden von Endgeräten.

Insert

You are going to send email to