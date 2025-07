Neue Agentenfunktionen: ChatGPT übernimmt Aufgaben eigenständig

OpenAI erweitert ChatGPT um eine sogenannte Agentenfunktion, die es dem KI-Chatbot erlaubt, Aufgaben aktiv und weitgehend selbstständig auszuführen.

Nutzer können damit komplexe Arbeitsprozesse anstoßen, bei denen ChatGPT nicht nur recherchiert, sondern auch selbstständig Webseiten aufruft, Daten verarbeitet, Code ausführt und Ergebnisse in Präsentationen oder Tabellen zusammenstellt.

Das System basiert auf einer Kombination aus mehreren bereits bekannten Komponenten: Die Browsersteuerung aus dem früheren Operator-Modell, die Analysefähigkeiten von Deep Research und die Konversationskompetenz von ChatGPT wurden zusammengeführt.

ChatGPT can now do work for you using its own computer. Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ — OpenAI (@OpenAI) July 17, 2025

Neu ist dabei vor allem die Fähigkeit, flexibel zwischen diesen Werkzeugen zu wechseln. Je nach Aufgabe nutzt der Agent einen grafischen oder textbasierten Browser, ein Terminal oder direkte API-Zugriffe.

Ergänzend können Anwendungen wie Gmail oder GitHub eingebunden werden. Nutzer behalten laut OpenAI jedoch jederzeit die abschließende Kontrolle, da bei sicherheitsrelevanten Aktionen eine explizite Freigabe notwendig ist.

Sicherheit, Grenzen und Ausblick

Mit dem wachsenden Funktionsumfang steigen auch die Anforderungen an den Schutz vor Missbrauch. Der ChatGPT-Agent arbeitet mit einem virtuellen Rechner, der Aufgaben isoliert ausführt, ohne direkte Zugriffsmöglichkeit auf lokale Systeme der Nutzer.

Dennoch bleibt ein gewisses Risiko, insbesondere durch sogenannte Prompt-Injektionen, bei denen manipulierte Inhalte auf Webseiten zu unbeabsichtigten Handlungen führen könnten. OpenAI setzt daher auf erweiterte Schutzmaßnahmen wie Überwachung, Bestätigungsdialoge und Einschränkungen bei riskanten Aufgaben.

Erste Tests des neuen Systems sollen eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber früheren Modellen zeigen, etwa bei komplexen Webrecherchen oder der Bearbeitung von Tabellen. So übertrifft der neue Agent sowohl Menschen als auch frühere OpenAI-Modelle.

Die neuen Agenten-Funktionen stehen ab sofort für Pro-, Plus- und Team-Nutzer bereit. Eine Ausweitung auf Unternehmenskunden und Bildungseinrichtungen ist geplant. In der EU verzögert sich die Einführung vorerst jedoch noch. OpenAI schreibt: „We are still working on enabling access for the European Economic Area and Switzerland.“