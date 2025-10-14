ifun.de — Apple News seit 2001. 44 860 Artikel

Neu von Verbatim: Touchscreens und Dual-Display für unterwegs
Verbatim hat gleich mehrere neue tragbare Bildschirme vorgestellt. Drei davon sind eine Erwähnung wert. Die Geräte kommen teils im Verbund mit einer Powerbank, zudem lässt sich einer der Bildschirme zur doppelten Arbeitsfläche erweitern. Alle drei Geräte zielen auf Nutzer ab, die besonderen Wert auf Flexibilität und Mobilität legen, und lassen sich über USB-C und HDMI verbinden.

15,6-Zoll Dual Monitor Full HD Essentials

Der tragbare 15,6-Zoll Dual Monitor Full HD Essentials kombiniert zwei vertikal angeordnete Full-HD-Displays in einem kompakten Klappgehäuse. Beide IPS-Panels unterstützen HDR und stellen bis zu 16,7 Millionen Farben dar. Mit seiner VESA-Halterungskompatibilität, integrierten Lautsprechern und dem handlichen Format soll sich das Gerät vor allem für Arbeitsumgebungen eignen, in denen besonders auf Multitasking und Mobilität Wert gelegt wird.

Verbatim Dual

Die offizielle Preisempfehlung von Verbatim liegt bei 299,99 Euro. Bei Amazon lässt sich der Bildschirm aktuell zum Preis von 284 Euro bestellen.

14-Zoll Portable Touchscreen Monitor Light

Mit dem tragbaren 14-Zoll-Touchscreen Light bietet Verbatim zudem einen Bildschirm mit Touchfunktion an, der sich besonders für den Einsatz unterwegs eignet und auch ohne direkte Stromversorgung betrieben werden kann. Eine abnehmbare magnetische Powerbank mit 5000 mAh versorgt den Bildschirm mit Energie und kann bei Bedarf auch Smartphones oder Spielekonsolen laden.

14 Verbatim

Der Monitor verfügt über ein Full-HD-IPS-Panel mit HDR-Unterstützung, 10-Punkt-Multitouch, integrierte Lautsprecher sowie einen 3,5-mm-Audioanschluss. Das leichte Kunststoffgehäuse soll den Transport erleichtern und das Gerät zu einer perfekten Ergänzung für Laptop oder Tablet machen.

Die Preisempfehlung von Verbatim liegt hier bei 234,99 Euro. Amazon verkauft den Bildschirm mit 239,71 Euro etwas teurer. Wer Interesse und Zeit hat, wartet also besser noch, bis das Gerät entweder günstiger oder auch bei anderen Anbietern verfügbar ist.

13,3-Zoll Touchscreen-Monitor mit Alu-Gehäuse

Der ebenfalls neue 13,3-Zoll Touchscreen-Monitor von Verbatim bietet mit einer WUXGA-Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln etwas mehr nutzbare Bildschirmfläche als das HD-Modell. Auch hier kommen ein IPS-Panel, HDR-Unterstützung und 16,7 Millionen darstellbare Farben zum Einsatz.

Verbatim 13

Wie beim 14-Zoll-Modell ist eine abnehmbare 5000-mAh-Magnet-Powerbank integriert. Das Aluminiumgehäuse sorgt laut Hersteller für zusätzliche Stabilität.

Als Preisempfehlung gibt der Hersteller hier 219,99 Euro an. Bei Amazon lässt sich der Bildschirm bereits für 194,99 Euro bestellen.

14. Okt. 2025 um 18:41 Uhr von Chris


