Kein Kuddelmuddel mehr: Spotify gibt Kindern eigene Profile

Nachdem wir eben erst über die Möglichkeit berichtet haben, jetzt auch in Deutschland verlustfreie Audiostreams von Spotify zu genießen, haben wir gleich noch ein weiteres Update zu dem Musikdienst. Spotify bietet seine sogenannten verwalteten Konten nun in Deutschland an. Die Funktion richtet sich an Familien mit jüngeren Kindern und soll laut der von Spotify verschickten Ankündigung eine kindgerechte Möglichkeit bieten, Musik zu hören, während Eltern oder Erziehungsberechtigte die Kontrolle behalten.

Eigene Musikprofile für Kinder unter 13 Jahren

Die neue Funktion steht ausschließlich im Rahmen des Premium-Familienabonnements von Spotify zur Verfügung. Dabei kann man für Kinder unter 13 Jahren jeweils eigene Konten anlegen, die allerdings auf inhaltlichen Vorgaben der Erziehungsberechtigten basieren.

Die Kinder erhalten dabei ein separates Profil mit Zugriff auf personalisierte Vorschläge, Wiedergabelisten und bekannte Funktionen wie „Discover Weekly“ oder die automatisch erstellte „Daylist“.

Als Familienadministrator hat man dabei die Möglichkeit, unterschiedlichste Einstellungen für die Kinderkonten zentral zu verwalten. Dazu gehören Filter für explizite Inhalte, Einschränkungen für bestimmte Künstler oder Titel sowie die Option, Videos und sogenannte Canvas-Animationen auszublenden. Interaktive oder altersbeschränkte Funktionen wie etwa die Messaging-Funktion innerhalb der App sind für Kinderkonten komplett deaktiviert.

Eltern-Profile bleiben künftig „sauber“

Die Tatsache, dass Kinder auf diesem Weg ihre eigenen Hörprofile erhalten, dürften viele Eltern auch mit Blick auf die eigene Spotify-Nutzung mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Auf diesem Weg lässt sich auch vermeiden, dass die von den Kindern gespielten Titel die Wiedergabelisten und Empfehlungen für die Hauptnutzer beeinflussen.

Die jetzige Einführung in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australien und den Niederlanden erfolgt im Anschluss an eine auf bislang zehn Länder begrenzte Testphase.