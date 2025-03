Neu von ESR: iPad-Eingabestift kommt mit Ortungsfunktion

Der Zubehör-Anbieter ESR hat mit dem „ESR Geo Digital Pencil“ einen neuen Eingabestift vorgestellt, der mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel sein soll. Der Eingabestift ist mit iPads ab dem Baujahr 2018 nutzbar und bietet neben der Ortungsfunktion weitere Features zur verbesserten Bedienung an.

Neigungsempfindlich, USB-C, 12 Stunden Akku

Laut Hersteller ist der „ESR Geo Digital Pencil“ mit so gut wie allen iPads ab Ende 2018 kompatibel, einschließlich der aktuellen Modelle des iPad Air und des regulären iPads. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth, während die Stromversorgung über einen USB-C-Port gewährleistet wird. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 30 Minuten und ermöglicht anschließend eine aktive Nutzung von bis zu zwölf Stunden.

Auch vielen iPad-Modellen unterstützt der Eingabestift zudem auch die magnetische Haftung. Zwar lässt sich der Stift am Rand des iPads nicht aufladen, aber ablegen, wenn er gerade nicht benötigt wird.



Zusätzlich verfügt der „ESR Geo Digital Pencil“ über eine Ortungsfunktion, die mit Apples „Wo ist?“-App genutzt werden kann. Dies soll es Anwendern ermöglichen, einen verlegten Stift schnell wiederzufinden. Darüber hinaus unterstützt das Modell Funktionen wie die Neigungsempfindlichkeit und bringt eine eigene Home-Taste mit die die Navigation unter iPadOS beschleunigen soll.

Dort angebracht, wo Kugelschreiber ihre Minendrucktaste haben, lässt sich mit einem einfachen Druck auf den Stift der iPad-Homescreen aufrufen. Ein doppelter Druck zeigt die Multitasking-Übersicht an.

In drei Farbe für ca. 30 Euro

ESR bietet den „Geo Digital Pencil“ in mehreren Farbvarianten an, darunter Weiß und Schwarz. Zum Lieferumfang gehören drei Ersatzspitzen. Auf amazon.de ist der Stift bereits gelistet, lässt sich aber noch nicht bestellen. Dies dürfte sich in den nächsten Tagen ändern. Dann erwarten wir einen Verkaufspreis von um die 30 Euro.