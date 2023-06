Neu in macOS Sonoma: Web-Apps im Dock mit vielen Funktionen

Apples Rachel Ginsberg, führt in dem Entwickler-Video „ What’s new in web apps “ durch alle neuen Features der Web-Apps unter macOS 14 Sonoma, zudem hat das Safari-Team eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Neuerungen von Safari 17 veröffentlicht . Die neue Version des Browser wird als Teil von macOS Sonoma im Herbst ausgeliefert.

Die so erstellten Web-Apps übernehmen vorhandene Cookies aus Safari, was dafür sorgt, dass Anwender angemeldet oder die gesetzten Voreinstellungen bei der gesicherten Webseite behalten werden.

Mit der Freigabe von macOS 14 Sonoma wird Apple umfangreiche Änderungen in Safari einführen, die die Nutzung ausgewählter Webseiten vergleichbar mit dem Einsatz nativer Mac-Applikationen machen wird. Konkret hat Apple angekündigt neue Funktionen für so genannte Web-Apps anbieten zu wollen.

