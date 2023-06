Neu in macOS Sonoma: Autofill für Einmalcodes per E-Mail

Bei vielen Logins und Online-Diensten gehört die Anmeldung mit zweitem Faktor heutzutage schon zum Standard. Während immer mehr Dienste hier auf automatisch generierte Sicherheitsnummern setzen, die sich in spezialisierten 2-Faktor-Apps aber auch direkt im iCloud-Schlüsselbund einsehen lassen, gibt es nach wie vor Anbieter die selbst einen kurzfristig gültigen Sicherheitsschlüssel erstellen.

SMS-Erkennung bereits seit iOS 12

Diese werden in der Regel dann entweder per E-Mail oder als klassische SMS zugestellt und müssen zum Abschluss des Login-Vorgangs auf der Webseite eingetragen werden. Was die Zustellung von SMS-Codes angeht bietet Apple bereits seit der Ausgabe von iOS 12 eine angenehm bequeme Lösung für das Eintragen der zugestellten Codes an.

So erkennt das iPhone-Betriebssystem neu zugestellte Sicherheits-Codes zum überwiegenden Teil automatisch und nutzt die Integrationsfunktion „Continuity“ um diese an den Mac oder ein anderes Endgerät in der unmittelbaren Umgebung zu übergeben.

Bald auch in der Mail-App

Mit dem neuen Mac-Betriebssystem macOS 14 Sonoma wird Apple dieses Verständnis auch auf per E-Mails zugestellte Sicherheitscodes anwenden. Senden euch Webseiten und Online-Portal während des Login-Vorgangs einen zusätzlichen Einmalcode per E-Mail, dann erkennt Apples Mail-App entsprechende Zuschriften fortan automatisch, extrahiert den Code und bietet diesen zum automatischen Ausfüllen an.

Wird das Angebot angenommen, erhalten Anwender zudem die Möglichkeit die E-Mail direkt aus dem Posteingang zu entfernen. Wie dies aussieht lässt sich in ersten Video-Mitschnitten frühe Beta-Nutzer bereits beobachten.

Es ist davon auszugehen, dass die neue Einmalcode-Erkennung in Mail ausschließlich in Kombination mit der Nutzung des Apple-Browsers Safari arbeiten wird und nicht mit Alternativen wie Chrome oder Firefox eingesetzt werden kann.