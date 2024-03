Neu bei Netflix: Die Filme und Serien ab April 2024

Mit Netflix informiert uns aktuell der wichtigste Streaming-Anbieter hierzulande über sein Program im kommenden Monat.

Ab 3. April: Netflix-Doku über eine Mordserie in der Berliner Partyszene

Marvin Kren, bekannt für seine Arbeit an „4 Blocks“, präsentiert mit „Crooks“ ein neues Abenteuer, das Zuschauer auf eine Jagd quer durch Berlin, Wien und Marseille führt. Parallel taucht die Dokumentation „Crime Scene Berlin: The Nightlife Killer“ in das Berliner Nachtleben des Jahres 2012 ein und beleuchtet eine Mordserie in der Berliner Partyszene.

In „Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin“ setzt Zack Snyder seine Erzählung fort, in der Kora und ihre Mitstreiter einer übermächtigen Bedrohung die Stirn bieten.

Die Serie „Dead Boy Detectives“ folgt einer Gruppe junger Ermittler, die in der Geisterwelt für Recht und Ordnung sorgen. Ebenfalls neu: Reality-TV-Show „Fight for Paradise: Wem kannst Du trauen?“, in der die Teilnehmer in einem erbitterten Wettbewerb um den Zugang zum Paradies und um ein beträchtliches Preisgeld ringen.

Neue Netflix-Serien im April

1. Apr.

THE MAGIC PRANK SHOW with Justin Willman Magier, Comedian und Schauspieler Justin Willman und sein Team unterstützen Leute bei ihrer Rache und spielen dafür ahnungslosen Zielpersonen raffinierte Streiche.

Die britische TV-Adaption der BBC. Suburbia – Women on the Edge: Season 1 -6 Fünf betuchte Frauen führen ein gepflegtes Leben in der Wiener Vorstadt. Doch dann beginnt die Fassade zu bröckeln und dunkle Geheimnisse kommen ans Licht.

4. Apr.

Crooks Eine Münze bringt rivalisierende Gangs in ganz Europa gegeneinander auf, sodass sich ein Safeknacker im Ruhestand mit einem Gauner zu einem letzten Coup zusammentun muss.

Ripley Als der Gauner Tom Ripley im New York der 1960er den Sohn eines reichen Mannes zur Rückkehr aus Italien bewegen soll, beginnt für ihn ein Leben voller Täuschung, Betrug und Mord.

5. Apr.

Parasyte: The Grey Parasiten übernehmen gewaltsam die Kontrolle über menschliche Wirtskörper und gewinnen immer mehr an Macht. Nun muss sich die Menschheit gegen die wachsende Bedrohung wehren.

10. Apr.

Anthracite: Secrets of the Sect Die Tochter eines vermissten Reporters verfolgt dessen Spur über das Internet in ein Bergdorf und bringt so einen alten Fall um eine Sekte voller Geheimnisse und Tod ans Licht.

Unlocked: A Jail Experiment In dieser Reality-Serie startet ein Sheriff in einer Haftanstalt in Arkansas ein radikales soziales Experiment, um den Inhaftierten mehr Selbstverantwortung zu übertragen.

11. Apr.

As the Crow Flies: Season 3 Als ein bekanntes Gesicht vor die Kamera tritt, werden alte Verbündete zu Feinden, neue Beziehungen geknüpft und die Karten der TV-Nachrichten neu gemischt.

12. Apr.

Good Times In dieser abgefahrenen, frechen Neuauflage des Serienklassikers schlägt sich eine neue Generation der Familie Evans in einem Sozialwohnprojekt in Chicago durchs Leben.

17. Apr.

The Circle: Season 6 In diesem sozialen Experiment, in dem Status und Strategie Hand in Hand gehen, buhlen Teilnehmer mithilfe sozialer Medien um den ultimativen Geldpreis.

18. Apr.

Bros Zwei beste Freunde erhalten schockierende Neuigkeiten. In der Hoffnung, ihre Sorgen hinter sich zu lassen, reisen sie für ein Fußballspiel von Jerusalem bis nach Krakau.

23. Apr.

Brigands: The Quest for Gold Im Süden Italiens, der im 19. Jahrhundert das Revier von Banditen ist, entflieht Filomena ihrem wohlhabenden, aber tristen Leben, um an einer riskanten Schatzjagd teilzunehmen.

24. Apr.

Don’t Hate the Player In diesem spannenden Strategie- und Survivalspiel kämpfen die 13 Kandidaten zunächst in einem provisorischen Camp um einen Platz in einer Luxusvilla und 150.000 EUR.

25. Apr.

Dead Boy Detectives Wirst du auch von nervigen Geistern verfolgt? Haben dir Dämonen deine wichtigsten Erinnerungen gestohlen? Dann können dir vielleicht die Dead Boy Detectives helfen.

26. Apr.

The Asunta Case Als Rosario Porto und Alfonso Basterra ihre Tochter Asunta als vermisst melden, fällt der Verdacht schnell auf sie. Nach einer wahren Begebenheit.

30. Apr.

Fight for Paradise: Who Can You Trust? Von der Villa bis zum Dschungel müssen die Kandidaten ihre Freunde nah und ihre Feinde näher halten. Wer gewinnt den Eintritt ins Paradies und 100.000 Euro?

Neue Netflix-Filme im April

1. Apr.

Thomas & Friends: The Mystery of Lookout Mountain Ein verdächtiges Brummen macht Thomas und Percy Angst. Die Loks machen sich auf den Weg, um die Geheimnisse der alten Mine im Berg zu ergründen.

3. Apr.

Rodeio Rock Ein Amateur-Rocksänger springt für seinen berühmten Sertanejo-Doppelgänger ein und muss sich entscheiden: Soll er seine Identität aufgeben oder seinem Herzen folgen?

2012 erschütterte eine grausame Mordserie die Partyszene von Berlin. Der Mörder trieb weiter unerkannt sein Unwesen … bis eines seiner Opfer überlebte. Files of the Unexplained In dieser gruseligen Dokuserie werden unheimliche Begegnungen, merkwürdige Erscheinungen, gespenstige Vorfälle und andere verblüffende Phänomene untersucht.

Peppermint Nach der Ermordung ihrer Familie verwandelt sich eine freundliche Mutter in eine knallharte brutale Rächerin, um für Gerechtigkeit zu sorgen.

4. Apr.

The Tearsmith Nica und Rigel, die nach einer harten Kindheit im Waisenhaus gemeinsam adoptiert werden, merken, dass unerwartete Gefühle sie stärker aneinander binden als gedacht.

Beverly Hills Cop Seine Ermittlungen führen den unbekümmerten Detroiter Detective Axel Foley nach Beverly Hills, wo sein freches Mundwerk mit der kalifornischen Lebensart kollidiert.

5. Apr.

Scoop Dieses fiktive Drama nach wahren Begebenheiten gibt hautnahe Einblicke, wie es den Frauen von Newsnight gelang, das skandalöse Interview mit Prinz Andrew durchzuführen.

5. Apr.

Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt Vom Rickrolling bis hin zu viralen Verschwörungstheorien: Diese Doku geht der Frage nach, wie aus einer anonymen Website ein Dreh- und Angelpunkt für Chaos der realen Welt wurde.

10. Apr.

Jennifers Tat Als Jennifer Pan den Notruf wählt und meldet, dass ihre Eltern erschossen wurden, rückt sie ins Visier der Ermittlungen eines fesselnden Kriminalfalls.

12. Apr.

Stolen Eine junge Frau aus dem indigenen Volk der Sámi in Schweden ist in diesem bewegenden Drama nach wahren Begebenheiten einem Killer auf der Spur, mit dem sie eine Rechnung offen hat.

15. Apr.

Bibi Blocksberg Eine junge Hexe muss sich auf Zauberei – und ihr Köpfchen – verlassen, um ihre Familie vor einer eifersüchtigen Hexe zu retten, die ihre neue Kristallkugel stehlen will.

17. Apr.

Unsere lebende Welt Diese atemberaubende Naturserie, die von Cate Blanchett erzählt wird, erforscht die Intelligenz, den Einfallsreichtum und die Vernetzung des Lebens auf unserem Planeten.

19. Apr.

Rebel Moon — Part Two: The Scargiver In diesem Film von Zack Snyder rüstet sich eine Rebellentruppe für den Kampf gegen die Mutterwelt. Dabei werden unverwüstliche Bündnisse geschlossen und Legenden geschaffen.

Jagdsaison Drei Frauen mit verschiedenen Ambitionen – Sex, Social-Media-Buzz, Seelenfrieden – treffen sich zu einem Wellness-Wochenende, das auf lustige Weise aus dem Ruder läuft.

21. Apr.

Shaman King Flowers: Season 1 Hana Asakura denkt, sein Leben sei langweilig – bis zwei entfernte Verwandte versuchen, ihn zu töten. Um seine Familie zu verteidigen, muss er nun seine Schamanenkräfte beherrschen!

25. Apr.

City Hunter Der Privatdetektiv Ryo Saeba, Scharfschütze und Playboy, verbündet sich widerwillig mit der Schwester seines verstorbenen Partners, um dessen Tod zu untersuchen.

26. Apr.

Hack Your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung Diese humorvolle Doku über das Verdauungssystem geht der Frage nach, welche Rolle die Darmgesundheit für unser allgemeines Wohlbefinden spielt.

29. Apr.

Honeymoonish Ein frisch verheiratetes Paar muss auf der Hochzeitsreise feststellen, dass sie wirklich grundverschieden sind. Aber ziehen sich Gegensätze vielleicht an?

30. Apr.