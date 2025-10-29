Neu bei Disney+: Alle Filme und Serien im November

Disney+ hat kurz vor Monatsende die Liste mit den Neuzugängen im November veröffentlicht. Als kommende Highlights listen die Macher des Videodienstes unter anderem die neue Serie „All’s Fair“, den Film „A Very Jonas Christmas Movie“ und die Staffel 23 der Comedy-Serie „Family Guy“.

All’s Fair – Staffel 1: Ein Team erfahrener Juristinnen kehrt einer von Männern geführten Großkanzlei den Rücken und eröffnet eine eigene Kanzlei für Familienrecht. Dort vertreten sie Mandantinnen und Mandanten in komplizierten Trennungsfällen, in denen Macht, Geld und persönliche Verstrickungen eine zentrale Rolle spielen. Zwischen Gerichtsverhandlungen und privaten Konflikten müssen sie immer wieder Grenzen ziehen – und beweisen, dass sie nicht nach den alten Regeln agieren, sondern eigene schaffen.

A Very Jonas Christmas Movie: Nach dem letzten Konzert ihrer Tour in London wollen die Jonas Brothers nur noch nach Hause, um Weihnachten zu feiern. Doch eine Reihe von Pannen und Verzögerungen stellt ihre Beziehung auf die Probe. Während Kevin nach neuen Wegen sucht, Joe einer Person aus seiner Vergangenheit begegnet und Nick mit dem Druck seiner Verantwortung ringt, geraten die Brüder immer wieder aus dem Takt. Auf ihrer turbulenten Reise lernen sie, den Streit beiseitezulegen, die Feiertage zu genießen und als Familie zusammenzuhalten.

Family Guy – Staffel 23: Die Animationsserie begleitet die chaotische Familie Griffin aus Quahog, Rhode Island. Vater Peter stolpert ahnungslos durch den Alltag, während Ehefrau Lois versucht, den Haushalt zusammenzuhalten. Tochter Meg kämpft mit ihrer Außenseiterrolle, Sohn Chris mit pubertären Unsicherheiten. Das Baby Stewie plant ständig finstere Taten, die meist am sprechenden Hund Brian scheitern, der lieber Martini trinkt und über sein eigenes Leben nachdenkt.

Und dann haben wir noch eine kleine Notiz für Fans der Serie „Only Murders in the Building“ mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Disney hat hier eine sechste Staffel angekündigt, die nicht in New York, sondern in Großbritannien spielt.

Neu bei Disney+ im November

1. November

The Rookie: Feds – Staffel 1 (HULU)

4. November

All’s Fair – Staffel 1 (HULU)

5. November

The Manipulated (HULU)

7. November

Love + War – Zwischen Krieg und Familie (National Geographic)

(National Geographic) Seventeen: Our Chapter (Disney)

(Disney) Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1 (HULU)

12. November

Family Guy – Staffel 23 (HULU)

13. November

The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 3 (HULU)

14. November

A Very Jonas Christmas Movie (Disney)

(Disney) LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1 (Marvel)

18. November

Micky Maus Wunderhaus – Staffel 1 – Batch 2 Disney)

19. November

Die Hand an der Wiege (HULU)

(HULU) Electric Bloom – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) English Teacher – Staffel 2 (HULU)

21. November

Sebastian Maniscalco: It ain’t right (HULU)

24. November

Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip (National Geographic)

26. November

The Beatles Anthology – Staffel 1 (HULU)

28. November

Beyond Paradise Christmas Special (HULU)

(HULU) Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll (Disney)

Neue Katalog-Titel im November

1. November

Der Grinch (HULU)

(HULU) Liebe braucht keine Ferien (HULU)

(HULU) Last Christmas (HULU)

(HULU) Tatsächlich Liebe (HULU)

(HULU) Die Mumie (1999) (HULU)

(HULU) Die Mumie (2017) (HULU)

(HULU) Die Mumie kehrt zurück (2001) (HULU)

(HULU) Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008) (HULU)

(HULU) Ronaldo (HULU)

7. November

Das Sams (HULU)

(HULU) Die Unsichtbaren (HULU)

(HULU) Zum Leben erweckt (Disney)

12. November

SuperKitties – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)

14. November

„Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“ (National Geographic)

21. November

„The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg” (National Geographic)

26. November

„Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2 (Disney)

(Shorts) – Staffel 2 (Disney) RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

30. November