Neu auf Paramount+: Die Serienstarts und Filme im Februar 2025

Der Streaming-Dienst Paramount+ hat uns seine Neuvorstellung für den kommenden Monat vorgelegt. Paramount+ positioniert sich als Plattform für Serien und Filme verschiedener Genres und dürfte im Streaming-Portfolio der meisten Anwender wohl wegen den immer wieder zu besonders günstigen Konditionen offerierten Jahresangeboten vertreten sein.

Paramount+ kostet reguläre 7,99 Euro pro Monat. Die Einführung neuer Tarife gilt jedoch als wahrscheinlich. Erst in der vergangenen Woche deuteten Anpassungen in den Geschäftsbedingungen des Video-Streaming-Dienstes auf die baldige Einführung eines werbefinanzierten Tarifes hin.

Paramount+ ändert AGB: Abos mit Werbung im Anmarsch

Neben Eigenproduktionen bietet Paramount+ Inhalte von bekannten Marken wie CBS, Nickelodeon und Paramount Pictures.

Yellowjackets – Staffel 3

Die dritte Staffel der Serie „Yellowjackets“ soll ab dem 14. Februar 2025 auf Paramount+ ausgestrahlt werden. Die Handlung setzt die Geschichte einer Gruppe ehemaliger Highschool-Footballspielerinnen fort, die einst einen Flugzeugabsturz in der Wildnis Alaskas überlebten. Die wöchentlich erscheinenden Folgen, insgesamt zehn an der Zahl, verknüpfen dabei Rückblenden mit den Herausforderungen des aktuellen Lebens der Protagonistinnen.

1923 – Staffel 2

Am 23. Februar 2025 startet die Fortsetzung der Serie „1923“ mit sieben Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Die Handlung dreht sich um die Familie Dutton, die unter widrigen Bedingungen ihre Ranch in Montana verteidigen muss. Neben familiären Spannungen sollen auch externe Bedrohungen eine zentrale Rolle spielen. Paramount+ beschreibt die Staffel als emotional intensiv und geografisch weitreichend, da mehrere Erzählstränge zwischen Montana und Europa verlaufen.

„Rob Peace“ und „Henry Danger“

Neben den Serien kündigt Paramount+ zwei Filme für Februar an. Ab dem 21. Februar 2025 soll „Rob Peace“ verfügbar sein, ein biografisches Drama über die widersprüchlichen Lebensumstände eines jungen Mannes. Am 22. Februar 2025 folgt „Henry Danger: The Movie“. Der Film basiert auf der bekannten Kinderserie, verlagert die Handlung aber.

Neu bei Paramount+ im Februar 2025

Ab 01. Februar 2025

NCIS: Sydney – Staffel 2 / 10 Episoden

Die Arbeit des NCIS: SYDNEY führt das Team in die Welt des Schmuggels exotischer Tiere, der Unterwasserdrohnen, der Hundecafés und der glitzernden technischen Neuheiten – und das alles vor der Kulisse des großen Hafens von Sydney. Doch während die Fälle gelöst werden, bemerkt das Team ein beunruhigendes Muster, das auf eine größere internationale Einmischung hinweisen könnte…

Im Zuge eines Umweltkollaps, der die Menschheit dazu zwingt, 20 % ihrer Bevölkerung abzuschaffen, bricht bei einem Familienessen das Chaos aus, als der Plan eines Vaters, sich für das neue Euthanasieprogramm der Regierung zu melden, auf schreckliche Weise schiefgeht.

Ab 03. Februar 2025

I Am Ready, Warden

In den Tagen vor seiner Hinrichtung sucht der texanische Todeskandidat John Henry Ramirez beim Sohn seines Opfers nach Wiedergutmachung. I Am Ready, Warden, eine Elegie über die Todesstrafe, in der ein Gefangener um Vergebung bittet.

Ab 04. Februar 2025

Curfew – Staffel 1 / 6 Episoden

Detective Inspector Pamela Green ermittelt in einem Mordfall in einer Welt, in der Männer von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens an eine Ausgangssperre gebunden sind und ihre Bewegungen rund um die Uhr per Fußfessel verfolgt werden.

Ab 07. Februar 2025

Die Honigfalle: Eine wahre Geschichte über Liebe, Lügen und das FBI

„The Honey Trap“ verfolgt die Geschichte von Denis Cuspert, alias Deso Dogg, und dessen Weg vom berüchtigten deutschen Rapper zum ISIS-Rekrutierer erzählt.

Ab 12. Februar 2025

Ink Master: OGs vs. Young Guns – Staffel 16 / 10 Episoden

16 neue Künstler betreten den Laden, um im ultimativen Tattoo-Wettbewerb anzutreten. Unter der Moderation von Joel Madden stellen die Künstler ihr Können und ihre Erfahrung in epischen Herausforderungen auf die Probe. Nur einer wird 250.000 Dollar und den Titel „Ink Master“ gewinnen.

Ab 14. Februar 2025

Yellowjackets – Staffel 3 / 10 Episoden

Die Emmy® nominierte Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe hochtalentierter Highschool-Footballerinnen, die zu den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in der entlegenen Wildnis im nördlichen Alaska gehören. Die Serie zeichnet den Zerfall von einem erfolgreichen Football-Team zu einem wilden Clan nach. Fast 25 Jahre später versuchen die ehemaligen Athletinnen, als erwachsene Frauen ihr Leben neu zu sortieren und die Vergangenheit hinter sich zu lassen, doch schon bald müssen sie feststellen, dass das, was in der Wildnis begann, noch lange nicht beendet ist.

Ab 18. Februar 2025

Aussie Shore – Staffel 1 / 10 Episoden

Aussie Shore folgt den wilden Eskapaden einer Gruppe junger Mitbewohner*innen, die hart arbeiten und noch härter feiern, während sie die Höhen und Tiefen des Zusammenlebens rund um die Uhr in der Nonstop-Partystadt Cairns meistern.

Ab 21. Februar 2025

PAW Patrol – Staffel 11 / 4 Episoden

Die 11. Staffel von PAW begleitet die berühmtesten Hundewelpen bei ihren aufregenden neuen Missionen. Ob Abenteuer in der Luft oder brandgefährliche Rettungsaktionen in und um Adventure Bay – neue Welpenkumpels und actionreiche Rettungsaktionen sind unterwegs.

Die zehn größten Partygänger*innen Frankreichs, die aufgrund ihrer Extravaganz, ihres Temperaments und ihres exzentrischen Lebensstils ausgewählt wurden, werden einen unvergesslichen Urlaub in einer luxuriösen Villa in Cap d’Agde verbringen, wo alles möglich ist.

„Rob Peace“ erzählt die Geschichte eines Jungen aus Newark, der in Yale studiert, jedoch an den harten wirtschaftlichen Realitäten und den Dämonen seiner Vergangenheit scheitert.

Ab 22. Februar 2025

Henry Danger – Der Film

Basierend auf der kultigen Serie muss Henry durch ein Labyrinth von Multiversen rasen, als ein Superfan, der mit Kid Danger Verbrechen bekämpfen will, in den Besitz eines Geräts kommt, das Realitäten öffnen kann. Henry muss sich auf eine wilde Reise begeben und braucht seinen besten Freund Jasper und seinen neuen Superfan-Kumpel, um den Weg nach draußen zu finden … oder für immer im Multiversum festzusitzen.

Ab 23. Februar 2025

1923 – Staffel 2 / 7 Episoden

In der zweiten Staffel von 1923 bringt ein grausamer Winter neue Herausforderungen und noch zu erledigenden Aufgaben für Jacob (Ford) und Cara (Mirren) auf der Dutton-Ranch. Angesichts der harten Bedingungen und der zahlreichen Gegner, die das Erbe der Duttons zu zerstören drohen, begibt sich Spencer (Sklenar) auf eine beschwerliche Reise nach Hause und kämpft gegen die Zeit, um seine Familie in Montana zu retten. Währenddessen macht sich Alexandra (Schlaepfer) auf ihre eigene mühsame, transatlantische Reise, um Spencer zu finden und ihre Liebe zurückzugewinnen.

Ab 26. Februar 2025

Sleeping Dogs

Ein ehemaliger Mordkommissar mit Gedächtnisverlust muss einen brutalen Mord aufklären. Dabei stößt er auf erschreckende Geheimnisse aus seiner vergessenen Vergangenheit.

Ab 28. Februar 2025