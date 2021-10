Neu auf Apple TV+: Teaser für „The Afterparty“ und Start von „Acapulco“

Und was gibt es heute neu auf Apple TV+? Fans von „Ted Lasso“ haben sich bereits auf das mit der zwölften Folge nun verfügbare Finale der zweiten Staffel gefreut. Zudem läuft heute die Comedy-Serie „Acapulco“ heute auf Apples Videodienst an.

Beginnen wir mit dem dem von Apple veröffentlichten „Official Teaser“ zu der kommenden TV-Serie „The Afterparty“. Das 60 Sekunden kurze Video gewährt uns einen ersten Ausblick auf die für Januar angekündigte Comedy-Serie um einen mysteriösen Mord bei einem Highschool-Treffen. Das Besondere an „The Afterparty“: In jeder der acht Episoden wird derselbe Abend aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt und dabei auch der visuelle Stil der Folgen an die unterschiedlichen Persönlichkeiten angepasst.

