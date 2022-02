Netflix will verstärkt auf deutschsprachige Produktionen setzen

Netflix will im Jahr 2022 verstärkt auch auf Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum setzen. In einem Ausblick auf die für das aktuelle Jahr geplanten Produktionen präsentiert der Videodienst neun Serien, fünf Filme und fünf nonfiktionale Formate.

Als in unseren Augen vielversprechende Produktion aus Österreich kündigt Netflix die achtteilige Serie „Achtsam Morden“. Die Krimikomödie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Karsten Dusse und erzählt die Geschichte eines Anwalts, der zur Rettung seiner Ehe an einem Achtsamkeitsseminar teilnimmt, auf dessen Lehren er mehr oder weniger unbeabsichtigt eine kriminelle Karriere aufbaut.

Ebenfalls aus Österreich kommt gleichermaßen auf einem Roman basierende Thriller-Serie „Liebes Kind“. „King of Stonks“ wird von dem bereits mit „How to Sell Drugs Online (Fast)“ erfolgreichen Kölner Studio btf für Netflix produziert, der Sechsteiler handelt inspiriert von realen Ereignissen in der Finanzwelt, von Narzissmus, Größenwahn und Doppelmoral.

Mit „Kleo“ kündigt Netflix eine weitere Action-Thriller-Serie an, die im Berlin der Wendezeit spielt und eine Stasi-Killerin auf einem „atemberaubenden Rachefeldzug durch ein anarchisches Berlin im einzigartigen Look der 80er und 90er Jahre“ begleitet.

Als weitere Serienproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kündigt Netflix die Titel „Barbaren S2“, „The Empress“, „1899“, „Totenfrau“ und „Neumatt“ an.

Netflix Film verspricht derweil aus dem deutschsprachigen Umfeld den Spaghettiwestern „Blood and Gold“, eine neue Verfilmung des Antikriegsromans „Im Westen Nichts Neues“, den Action-Thriller „Paradise“ und den Film „Faraway“ als „Film von Frauen für Frauen“.

Zudem dürft ihr euch auf die Rückkehr von Buba freuen. Der aus „How to Sell Drugs Online (Fast)“ bekannte Kleinkriminelle wird in der österreichischen Filmproduktion von wieder von Bjarne Mädel gespielt und steht im Mittelpunkt einer Geschichte, in der er laut Netflix seinen Alltag „so unangenehm wie möglich gestaltet“.

Im Doku-Bereich will Netflix neben dem bereits angekündigten „Queer Eye Germany“ in diesem Jahr noch die Produktionen „Söring“, „Gladbeck“, „Wirecard“ und „Facing North“ nachlegen.